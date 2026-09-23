Álvarez de Toledo (PP) cree "una "decepción" la foto de Trump con Delcy Rodríguez: "Una victoria de la cleptocracia"

Archivo - La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde hoy en la se - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tachado de "decepción" e incluso de "humillación" para los demócratas la imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sonriente con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ex número dos de Nicolás Maduro, escenificando su alianza en Nueva York tras una reunión.

Este encuentro tuvo lugar durante la tradicional recepción que organiza cada año Trump durante la Asamblea General de la ONU, en la que invita a los jefes de todas las delegaciones de los países miembros que viajan hasta allí.

Fruto de esa cita se hizo una instantánea que Álvarez de Toledo ha publicado en su cuenta personal de 'X' tachándola de "decepción", después de que el pasado 3 de enero celebrase la caída del dictador Maduro ante la libertad que "por fin" parecía abrirse en Venezuela.

"Esta foto no es solo una decepción. Es una humillación para todos los defensores de la democracia", ha escrito la dirigente 'popular' en un comentario recogido por Europa Press, que concluye denunciando que la imagen supone "una victoria de la cleptocracia".