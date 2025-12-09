Álvarez de Toledo viaja a Oslo para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Archivo - La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo interviene en el Foro Grupo Libertad y Democracia, en el Ateneo de Madrid, a 21 de mayo de 2025, en Madrid (España). Este seminario internacional organizado por el Grupo Libertad y Democracia, la Fun - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, viaja a Oslo (Noruega) como "miembro del Parlamento" español para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha avanzado que Álvarez de Toledo "ya está camino" de la capital de Noruega para participar en el acto de entrega de ese galardón y ha subrayado que para el PP "es muy importante este reconocimiento para María Corina Machado".

"En el PP tenemos muy claro dónde estamos. Siempre hemos estado del lado de la libertad, del lado de los demócratas en Venezuela y en contra de los tiranos como Maduro, a diferencia del Gobierno de España que, probablemente, por proteger negocios de algún insigne socialista ha tenido una postura equidistante", ha señalado Muñoz, en alusión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha destacado que le parece "increíble" que Machado lleve "siete años sin ver a sus hijos" porque "para protegerles, les sacó de Venezuela". "Lleva siete años y hoy por primera vez se va a reunir con ellos después de siete años. Porque le dan este premio Nobel de la Paz", ha enfatizado.

A su entender, ese hecho "refleja perfectamente la lucha de una mujer que ha puesto a Venezuela por encima de todo". "No sé cuánta gente estaría dispuesta a hacer unos sacrificios de esta naturaleza. Desde luego, María Corina Machado ama mucho a su país y ha puesto incluso su esfera personal por encima de cualquier otra cosa", ha abundado.

VOTO TELEMÁTICO PARA ÁLVAREZ DE TOLEDO

Fuentes del Grupo Popular han subrayado que Álvarez de Toledo viaja a Oslo como "miembro del Parlamento" español y han señalado que así consta en la invitación que ha recibido para asistir a esta ceremonia de entrega del galardón.

Además, el PP ha señalado que por ese motivo la Mesa del Congreso ha concedido el voto telemático a Álvarez de Toledo ante las votaciones que la Cámara Baja afronta esta semana. "No se ha subido al avión hasta no tener confirmado el voto telemático", han añadido las mismas fuentes.

El Comité Noruego reconoció el 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz a la opositora por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de la "dictadura a la democracia".

El Instituto Nobel noruego confirmó el pasado sábado que la opositora venezolana asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 que se celebrará este 10 de diciembre en la capital de Noruega.

El responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, ha indicado en declaraciones a Europa Press que ha sido la propia Machado quien ha trasladado que estará presente en Oslo para recoger el galardón pese al alto riesgo que existe de que la opositora no pueda entrar de nuevo al país latinoamericano.