Feijóo censura el "mitin" de Sánchez en Moncloa: No se puede gobernar sin "vergüenza" y sólo con "mordidas y audios"

Ve al Gobierno en "pánico" de que los españoles "digan lo que piensan" y cree que "necesita al Estado para defenderse"

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hacer un "mitin" en su balance del curso político que ha tenido lugar este lunes en Moncloa y le ha advertido de que no se puede gobernar a base de "mordidas y audios" y sin tener "vergüenza".

"Hoy en Moncloa el presidente más débil, más rodeado por la corrupción y que más ha degradado las instituciones y la imagen internacional de nuestro país ha convocado un mitin para volver a mentir a los ciudadanos y decir lo bien que gobierna", ha resumido Feijóo al inicio de su intervención en el Comité Ejecutivo del PP que ha tenido lugar este lunes en la sede nacional del partido en la madrileña calle 'Génova'.

En ese sentido, ha ironizado con que Sánchez presuma de Gobierno cuando "no tiene mayoría, ni palabra, ni presupuestos, ni vergüenza", pues, según ha dicho, lo único que tiene el jefe del Ejecutivo es "corrupción, mordidas y audios".

De hecho, Feijóo cree que la "única expectativa" que tiene esta legislatura es saber cuál será el "próximo escándalo o engaño del Gobierno" pues van llegando "uno tras otro" y a su juicio, "siempre peor" que el anterior porque el Ejecutivo está marcado por "la corrupción, la hipocresía y la falta de escrúpulos".

DIO GALONES A UNA "MANADA DE SINVERGÜENZAS"

"No se debe olvidar nunca que fue Sánchez quien le dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó ni para alcanzar el poder ni para ejercitarlo", ha incidido, en referencia a los implicados en el conocido como 'caso Koldo' como los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

El líder 'popular' ha ironizado con que Cerdán, Ábalos y Koldo García, el exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, estuvieron "bajo el mismo techo" en el "coche, en Ferraz y en Moncloa" y ahora "uno ya está bajo el techo de la cárcel --en referencia a Cerdán-- y los otros de momento compartirán el techo de los juzgados".

Por ello, cree que los socialistas han "entrado en barrena" porque sienten "pánico" ante la posibilidad de que los españoles "digan lo que piensan". "Han renunciado a convencer porque no tienen argumentos, ni tan siquiera excusas, creo que les basta con seguir comprando un número suficiente de partidos y seguir engañando un número suficiente de españoles", ha augurado Feijóo.

Asimismo ha criticado que desde el Gobierno hayan "roto lo más básico de la democracia" que es la "confianza en las instituciones, las libertades y la igualdad de todos" y encima, de la manera "más impropia" que es, según ha explicado, "tratando de enfrentar a los ciudadanos entre sí".

"Saturan de escándalos para diluirlos, lo dividen todo para intentar quedarse con el poder y la única división que debería haber en España es entre los españoles y el Gobierno indecente que seguimos padeciendo", ha incidido Feijóo, antes de apuntar que "el gobierno ahora vuelve a corromperse para intentar seguir" y lo hace "sacando a subasta los derechos y el dinero de la gente", en referencia a lo que él llama "cupo separatista".

TENDRÁ UNA OPOSICIÓN "A SU MEDIDA"

Ante esto, el líder del PP ha prometido que el Gobierno tendrá en frente una oposición "a su medida" pues "no cuela" el intentar que "todos parezcan iguales". "Este Gobierno no está en condiciones de ser ayudado por el primer partido de España, sólo puede ser vigilado en el Parlamento y será derrotado en las urnas", ha avanzado.

Feijóo ha dejado claro que su partido "no se va a callar" ante los "atropellos" del Gobierno ni "va a picar sus anzuelos" y además, ha remarcado que con él en Moncloa lo que está sucediendo con el Gobierno de Sánchez "no se volverá a producir". "Somos distintos y actuaremos de forma distinta, con decencia", ha resumido.

En plena investigación del 'caso Montoro', ha remarcado que desde el PP respetan que la Justicia "actúe ante quien sea necesario" y por tanto, no se dedican a "señalar jueces" o "intentar eliminar la separación de poderes".

"En España no hay lawfare, hay delitos, hay delincuentes que los cometen y servidores públicos que los persiguen", ha remachado, al tiempo que ha aprovechado también para aclarar que, desde su punto de vista, los periodistas "no difunden bulos" sobre corrupción, sino que "hacen su trabajo". En este contexto, se ha mostrado convencido de que es posible gobernar "sin traicionar" ni los principios ni a los ciudadanos" y de que nuestro país puede tener "una política mejor".

TODO SE SABRÁ

"Con este Gobierno no es posible mejorar la vida de los españoles, lo que vamos a hacer es limitar el daño que pueda hacer a la democracia", ha explicado para posteriormente situar al Gobierno del "apagón", de los "Koldos" o de "la prostitución", entre otras cosas, como "incapacitado" para liderar las políticas del país.

Ante esto, Feijóo ha recalcado que toca hacer "limpieza total" para hacer frente a los que "antes querían el poder por ambición", pero ahora lo quieren por miedo" y "necesitan al Estado para defenderse y para esconderse porque temen que en un futuro venga un Gobierno que les destape". "No tienen escapatoria, todo se sabrá y todo se limpiará", ha concluido.