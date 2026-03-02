Zapatero no descarta ir en amparo al TC por las preguntas "incriminatorias" en la comisión del Senado del caso Koldo

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no ha descartado acudir en amparo al Tribunal Constitucional por las preguntas "incriminatorias" que los grupos parlamentarios le dirijan en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', donde comparece este lunes, y ha dicho ser víctima de una investigación "prospectiva" y de una persecución "arbitraria".

Al inicio de su intervención, Zapatero ha subrayado que acudía al Senado "cumpliendo con un deber constitucional" de comparecer y de "decir la verdad", pero dejando claro que no tiene desde hace 14 años "ninguna responsabilidad pública" y que, por tanto, en la comisión de investigación no se le podía exigir nada.

LAS "IRREGULARIDADES" DE LA CONVOCATORIA

Tras poner de relieve las "irregularidades" de la convocatorias de esta comparecencia, que se ha hecho por "urgencia" y sin especificar el tema por el que se le citaba, en contra de la doctrina del TC, el expresidente ha evocado una sentencia del Alto Tribunal que limita "mucho" lo que representa la tarea de las comisiones de investigaciones, en favor de la presunción de inocencia extraprocesal.

Esto es, limita la labor de las comisiones de investigación, tanto en el proceso de comparecencias, de interrogatorios, como en las conclusiones, hasta el punto que la sentencia citada anuló unas preguntas porque tenían un carácter "mínimamente incriminatorio".

Tras reseñar que el derecho a la defensa en un proceso judicial tiene unas garantías "poderosas", al contrario de lo que ocurre en estas comisiones donde uno acude sin abogado, Zapatero ha avisado de que no descarta ejercer sus derechos constitucionales de acudir en amparo ante el máximo intérprete de la Carta Magna en caso de percibir cualquier atisbo de incriminación.

Zapatero ha dicho que "siempre es aconsejable la contención en la vida en general y en la vida política porque "las exageraciones acaban mal" y, en este sentido, ha reconocido estar "preocupado" por la polarización "tan terrible" que se está viviendo en España, así como de la pérdida del respeto a las reglas del procedimiento democrático.

Como es el hecho de injuriar, calumniar, difamar o dar por buena la primera información que se publica en un medio de comunicación, ha indicado en alusión velada al PP. "Y ya no lo digo por mi, que tengo ya la piel curtida", ha puntualizado.

DESACREDITANDO NO SE GANA

Zapatero ha hecho hincapié en que él procuró ser un presidente "respetuoso" con las reglas democráticas para apuntar que cuando uno tiene poder, tanto en el Gobierno como en la oposición, es cuando se ve el estilo y la profundidad democráticas. "Y estoy convencido de que nunca se gana desacreditando al contrario, sobre todo a personas honestas y decentes, y con un servicio al país incuestionable", se ha autodefendido.

En este punto, dirigiéndose a la bancada 'popular', Zapatero ha asegurado que ha procurado "siempre" respetar a todos los expresidentes del Gobierno 'populares' y a sus dirigentes y les ha llamado a hacer una reflexión "colectiva" para poner fin a esta deriva.

Sobre todo después de conocer que, en el marco de la comisión de investigación, el PP ha pedido un listado de datos sobre los bienes e inmuebles que posee en China y Venezuela, entre otras solicitudes. Además de considerar que se trata de una lista "fake", ha apuntado que también es "completamente ilegal" porque se trata de "una investigación prospectiva que ni siquiera un juez podría hacer".

EL PP DICE QUE ES EL ÚNICO EXPRESIDENTE BAJO SOSPECHA

En el turno de preguntas del PP ha sido cuando Zapatero ha afirmado categóricamente que se le estaban haciendo preguntas o expresiones incriminatorias. Ha sido cuando el senador del PP Fernando Martínez Maíllo ha asegurado que Zapatero era "el único expresidente que está bajo sospecha" y que está siendo investigado en Estados Unidos por ser una de las 64 personas que habrían ayudado al régimen de Nicolás Maduro.

El expresidente no sólo ha tildado de "falsas" ambas informaciones sino que ha confirmado que se trataban de preguntas y expresiones con un "alto contenido incriminatorio". De hecho, por ambas acusaciones ha pedido en el momento amparo a la Presidencia de la comisión, como podría acabar haciendo ante el Tribunal Constitucional.

El PP ha concluido su interrogatorio acusando a Sánchez de haberse aprovechado de los contactos y sus relaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conseguir beneficios económicos para las empresas y un negoció para el expresidente. "Está pringado hasta el cuello, señor Zapatero", le ha llegado a soltar, recalcando a renglón seguido que él no le condena sino que será la justicia la que decida".

ZAPATERO DICE QUE EL PP TENDRÁ QUE DEMOSTRAR SUS "MENTIRAS"

Zapatero ha replicado denunciando que el PP, a través de informaciones periodísticas, haya elevado a la categoría de la criminalización lo que representa una actividad privada "legitima" y que incluso haya insinuado que tiene "negocios sucios" con Maduro y que dio un "chivatazo" a su "amigo" Julio Martínez Martínez, lo cual considera "gravísimo".

Y, ha abundado, es precisamente por esas "injurias y calumnias" por las que ha asegurado que el PP, a través de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunció que le citarían este lunes en la comisión de investigación del Senado. "Es una vergüenza y lamentable", ha insistido, tras lo que recalcado que será el PP, y no él, quien tenga que demostrar "lo que no pueden demostrar".

Zapatero sostiene que para el PP el problema no es lo que ha hecho él, "que lo ha hecho toda su vida con decencia y sin ningún requerimiento de la Agencia Tributaria", sino el apoyo que está dando desde julio de 2023 a Sánchez. Por eso augura que los 'populares' "seguirán con la campaña de insultos y difamaciones" en su contra. "Pero ganaré", ha aseverado.