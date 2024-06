(AM.)Feijóo plantea retomar la negociación del CGPJ donde estaba antes del "chantaje" de Sánchez, al que ve "un peligro"

Insiste en la mediación de UE y dice que "defenderá al Estado frente al Gobierno": "Si quiere asaltar el CGPJ, tendrá al PP en contra"



MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este jueves que su partido no va a aceptar "ni órdagos, ni chantajes ni amenazas" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha planteado al PSOE retomar la negociación del órgano de gobierno de los jueces donde lo dejaron, con mediación de la Comisión Europea, ya que, a su entender, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es fiable" y "empieza ya a ser un peligro para la independencia judicial".

Así se ha pronunciado un día después de que Pedro Sánchez diera un ultimátum al PP para que se avenga a renovar el CGPJ antes de que acabe el mes de junio y advirtiese que de lo contrario cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Feijóo ha avisado que si el jefe del Ejecutivo lo que quiere es "asaltar el CGPJ tendrá al PP en contra", así como al "ordenamiento jurídico". Es más, se ha mostrado convencido de que también lo estará la Comisión Europea, a la que su formación se dirigió este miércoles para pedir una reunión a tres.

RETOMAR LA NEGOCIACIÓN "EN EL PUNTO QUE ESTABA"

Feijóo ha recalcado que el PP va a "defender al Estado del Gobierno" y no aceptará "chantajes" ni "órdagos" ni "amenazas". Por eso, ha propuesto retomar las negociaciones donde estaban, con mediación de la Comisión Europea.

"Retomamos el punto de negociación, si el Gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba, que es a través de la Unión Europea y a través de las conversaciones que hemos mantenido hasta la fecha. Todo lo que el presidente dijo ayer no se comentó nunca y, por lo tanto, para nosotros no existe", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que PP y PSOE estaban "conversando con el comisario de Justicia", Didier Reynders, un asunto que tras su marcha ha recaído en la vicepresidenta Jourová. "Ése es nuestro punto de conversación, y es en el punto que vamos a mantener. Fuera de ahí, ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado de Derecho. Y nosotros, obviamente, no los vamos a admitir", ha resaltado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "MENTIR" SOBRE LA PROPUESTA DE GUILARTE

Después de que el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, haya avisado a Sánchez que "no es admisible" cambiar la elección de los jueces del TS para que el Gobierno influya, Feijóo ha recriminado a Sánchez que haya "mentido" atribuyéndole una propuesta al presidente del Consejo que éste ha "desmentido".

Es más, ha indicado que Sánchez también "ha mentido" al PP y a la Comisión haciendo una propuesta sobre el CGPJ que "el PP desconoce en su totalidad" y que "nunca" ha sido "comentada en la mesa de conversaciones" entre ambos partidos con el comisario de Justicia.

"Estamos ante una nueva falsedad, ante una nueva mentira, lo cual acredita que el presidente, después de volver a perder las elecciones, todavía es menos fiable de lo que era con anterioridad", ha aseverado.

"LAMENTO SU TERRIBLE AGENDA JUDICIAL, PERO ÉSE ES SU PROBLEMA"

Feijóo ha reiterado que el PP es "un partido de Estado". "Y vamos a defender al Estado del Gobierno", para advertir al Gobierno que "si lo que busca es "invadir las competencias del Poder Judicial, bien solo o en connivencia con el Poder Legislativo", eso "no es aceptable en un Estado democrático".

Por eso, ha insistido en que si Sánchez "quiere asaltar el CGPJ" tendrá en contra al PP. "Lamento la situación del presidente al Gobierno, lamento su terrible agenda judicial, pero ése es su problema, no es el problema de los españoles", ha asegurado, aludiendo al llamado 'caso Koldo' sobre la compra de mascarillas y a la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez.

En este punto, ha indicado que, si lo que pretendió Sánchez este miércoles "fue transmitir que los jueces no son independientes", "no merece seguir siendo presidente al Gobierno", dado que, a su juicio, el jefe del Ejecutivo de "un Estado Democrático no puede decirle a los ciudadanos que los jueces no son independientes, simplemente porque él, su partido y su familia tengan problemas judiciales".

Por eso, el jefe de la oposición ha subrayado que "más que nunca" el Partido Popular "va a defender al Estado de Pedro Sánchez, que empieza ya a ser un peligro para la independencia judicial" en España.

DEFIENDE LA PRESENCIA DE LA UE PORQUE EL GOBIERNO "NO ES FIABLE"

Dicho esto, ha reiterado que la propuesta del PP para que la Comisión Europea medie en el CGPJ la "aceptó" el Gobierno y se ha reafirmado en esta propuesta ante un Gobierno "que no es fiable", "miente" y "cambia de opinión de forma constante".

"Teníamos razón cuando pedimos que la Comisión estuviese testigo de nuestras conversaciones. Y volvemos a acreditar que este Gobierno no es fiable, y que este Gobierno miente a todo el mundo", ha manifestado, para defender la presidencia de la Comisión Europea y que se puedan "certificar las conversaciones". Dicho esto, ha dejado claro que el PP no se va a "prestar a los paripés" de Pedro Sánchez.