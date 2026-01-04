Amnistía Internacional ve "probable" una violación del Derecho internacional en la intervención militar en Venezuela

Rueda de prensa de Trump posterior a la captura de Nicolás Maduro. - Europa Press/Contacto/Nicole Combea - Pool via CNP

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional observa una "probable" violación del Derecho internacional en la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que ha resultado en la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y muestra "gran preocupación" ante la posibilidad de que una escalada de tensión provoque violaciones de Derechos Humanos.

"La acción militar de hoy de la administración estadounidense de Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, genera gran preocupación por los derechos humanos de la población venezolana. Es muy probable que constituya una violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, al igual que la declarada intención de Estados Unidos de gobernar Venezuela y controlar sus recursos petroleros", ha indicado la ONG.

La organización ha instado a Estados Unidos a "priorizar la protección de los civiles" y defender los DDHH de las personas privadas de libertad, entre las que se encuentra en mandatario venezolano.

Por otro lado, ha pedido al Gobierno de Venezuela que se abstenga de más "represión", extendiendo a las autoridades del país latinoamericano la necesidad de respetar la legislación internacional y la protección de los DDHH de "todos los venezolanos".

"Entre quienes corren mayor riesgo inmediato se encuentran los defensores de derechos humanos y activistas políticos que se han opuesto valientemente durante años a las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos por el gobierno de Maduro. Amnistía Internacional se solidariza con el pueblo venezolano: las miles de víctimas y supervivientes, y los millones que han huido tras años de sufrir graves violaciones y crímenes de lesa humanidad", ha añadido la ONG.

También han exigido --como ya han hecho en anteriores ocasiones-- que se investigue al Gobierno de Maduro y que un tribunal "independiente e imparcial" procese "cuando la evidencia lo permita" a quien así se disponga.

La intervención militar en Venezuela y la captura de Maduro por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU "profundiza aún más el deterioro del derecho internacional y del orden establecido".

"Estas acciones son una señal de un sistema internacional regido por la fuerza militar, las amenazas y la intimidación, y aumentan el riesgo de que otros cometan actos similares", han concluido.