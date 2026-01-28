Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso tras perder el recurso contra su entrada en prisión

Archivo - El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El exministro socialista José Luis Ábalos ha presentado este miércoles su renuncia al escaño en el Congreso tras perder su recurso de apelación contra el auto del juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo que le envió a prisión provisional por el 'caso Koldo' de supuestas comisiones en la contratación de mascarillas y material antiCovid en el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Según ha explicado en redes sociales, considera que en su actual situación procesal, cuando está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio que se espera celebrar en abril, ya no puede seguir manteniendo su acta de parlamentario.

Ábalos, que llevaba siete legislaturas en el Grupo Socialista del Congreso y que en febrero de 2024 se pasó al Mixto tras la detención de su exasesor Koldo García Izaguirre, ya estaba suspendido de sus derechos parlamentarios, sin sueldo ni capacidad de voto, por decisión de la Mesa del Congreso una vez que se confirmó su procesamiento.

Según informan fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ya se ha reunido telemáticamente para calificar el escrito de renuncia, que ya es efectiva. Se ha comunicado también a la Junta Central Electoral para que expida la credencial del siguiente candidato en la lista del PSOE por Valencia en las elecciones de julio de 2023, lo que permitirá al Grupo Socialista recuperar un escaño y sumar 121 votos en el Pleno.

A la espera de la confirmación de la JEC y la aceptación de la interesada, la siguiente en la lista del PSOE por Valencia es Ana María González Herdaro, que concurrió en el séptimo puesto de la candidatura y es alcaldesa de la localidad valenciana de Llaurí. En 2021 fue condenada por conducir ebria, aceptó una pena de 960 euros de multa y ocho meses de retirada del permiso de conducir y en 2023 revalidó su puesto de primera edil con mayoría absoluta. Actualmente trabaja como asesora del Grupo Socialista en la Diputación de Valencia.

En su mensaje publicado en la red social 'X', Ábalos recuerda que, desde que se aprobó su suplicatorio hace una año, ha venido defendiendo su presunción de inocencia, así como los principios de separación de poderes y "la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades".

Pese a "las prisas siempre" de la Mesa del Congreso por suspenderle sus derechos y deberes como diputado, Ábalos mantiene que debía haber prevalecido el derecho de representación política, como a su juicio reconoce el Tribunal Constitucional y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"He tratado de señalar que la Cámara debía protegerse de la alteración indebida de su composición, defender la libertad de sus miembros y que fuera asegurado el cumplimiento de sus resoluciones; que la precipitación de la suspensión de mis deberes y derechos no vulnerase principios democráticos; y que una alteración apresurada de las mayorías no afectara al buen funcionamiento de la soberanía popular", señala al órgano de gobierno que preside Francina Armengol.

Precisamente por ello, asegura, ha seguido de diputado hasta ahora: "Hasta hoy he mantenido mi acta, que entiendo no puedo sostener en mi actual situación procesal y sobre la que estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia", apostilla.

Por último, da las gracias a los electores que le fueron renovando como diputado del Congreso por Valencia, y reitera su defensa de "la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores supremos y fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho". "Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante. ¡Gracias por tanto!", remata el mensaje.