Abascal acusa al PP de promover "mentiras" y "una guerra sucia" contra Vox y constata la "dificultad" de pactar

El líder de Vox, Santiago Abascal, en una declaración ante los medios en la Sierra de Gredos (Ávila), en el marco de la campaña electoral de Castilla y León. - VOX

MADRID/ÁVILA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes al PP y al PSOE de promover "mentiras", "una guerra sucia" y "una demonización" contra su formación, y ha constatado la "dificultad" de "negociar" y llegar a acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón con los 'populares'.

En una declaración a los medios sin preguntas, Abascal ha denunciado un "ataque permanente" contra Vox para, según ha deslizado, desgastarlos en el marco de los sucesivos procesos electorales en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía y sabotear las conversaciones de cara a futuros pactos.

Así ha aludido a la crisis interna derivada de la expulsión de Javier Ortega Smith y de la expulsión cautelar del exlíder del partido en Murcia, José Ángel Antelo, aunque no los ha mencionado concretamente.

Abascal ha hablado de "mentiras que no cesan" e "insinuaciones de todo tipo, incluidas de corrupción", procedentes tanto del PP como del PSOE. "Precisamente las dos fuerzas políticas que han perpetrado las peores corrupciones y han creado estructuras de corrupción durante muchas décadas", ha apostillado, antes de recordar que su partido no tiene casos de este tipo en los tribunales y, "en cambio, recibe el ataque de todos aquellos que deberían callar".

En este punto, el líder de Vox ha arremetido contra "el Gobierno criminal" de Pedro Sánchez, al que ha tildado de "aprendiz de tirano capaz de utilizar cualquier cosa para desviar la atención, desde abrazarse a una guerra hasta disfrutarla". Asimismo, ha cargado contra el PP, una "veleta azul, capaz de decir una cosa y la distinta en función del territorio que están pisando".

CON EL PNV Y EL PSOE, SÍ

En este escenario, el líder de Vox ha ratificado la "dificultad" para "llevar adelante y a buen puerto negociaciones" para conformar ejecutivos autonómicos de coalición con el PP, después de los comicios de Extremadura y Aragón, en los que su formación duplicó su representación, por lo que exige ahora puestos en los gobiernos.

Ha culpado al PP porque "prefiere pactos con el PNV y con el PSOE" antes que con Vox, y ha abundado en las críticas contra los 'populares' por su connivencia con los socialistas, según suele denunciar la formación, basándose en acuerdos alcanzados por los partidos mayoritarios para la conformación del Tribunal de Cuentas, el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las comisiones parlamentarias.

Abascal ha incidido en que Alberto Núñez Feijóo ha errado en su estrategia de convocar elecciones en Extremadura y Aragón para sacudirse a Vox. "Después de este maratón que terminará este domingo podemos concluir que Feijóo ha cometido un grave error impidiendo que se llegase a acuerdos con Vox en Extremadura y Aragón parecidos a de la Comunidad Valenciana", ha insistido.

Por lo tanto, cree que al PP "no le queda más que provocar guerras sucias contra Vox y demonizarles" y eso es lo que después Pedro Sánchez usa en la tribuna del Congreso. Ha puesto el ejemplo de las palabras de Alfonso Fernández Mañueco, que afirmó que a Vox le gustaría "tirar seres humanos al mar". "(Mañueco) es del género tonto, estaría muy bien que rectificara la acusación, es una infamia", ha vuelto a pedir.

Vox tumbó la investidura de la extremeña María Guardiola la semana pasada, mientras que la negociación en Aragón carece de avances. Los sondeos pronostican que ambas partes están abocadas a un acuerdo tras las elecciones de Castilla y León de este domingo.

En cualquier caso, Abascal ha reclamado otra vez al PP "negociaciones serias, sin prisas, con medidas concretas, que incluyan acuerdos presupuestarios, partidas concretas, plazos concretos y garantías de cumplimiento" porque "no son de fiar".

EL FOCO EN EXTREMADURA

De su lado, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha trasladado que su formación "está harta" de las "manipulaciones torticeras" del PP en el marco de las negociaciones en Extremadura.

Les ha acusado de "mentir" y de no reconocer las reuniones reales que han mantenido ambas partes, que son más de las que los 'populares' reconocen, según él. "Que dejen de tomar el pelo a la gente, no vamos a contribuir a la ceremonia de la confusión", ha agregado.

A pesar del "trilerismo", Garriga ha garantizado que Vox no va a abandonar las negociaciones y se ha mostrado "convencido" de que habrá acuerdo, también en Aragón, en virtud del "sentido común". "Salvo que el PP entre en un proceso de enajenación mental", ha distinguido.

Respecto al plazo, el dirigente de Vox ha confiado en que el pacto no se dilate hasta el 3 de mayo, fecha límite para tener gobierno en Extremadura para no repetir los comicios y ha asegurado que si es por Vox se sellará un pacto antes. "Nuestra voluntad es total, espero poder llegar a un acuerdo antes de que expire el plazo", ha trasladado.

Vox ya gobernó en coalición con el PP en Extremadura y Aragón tras las elecciones del 2023, además de en la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León, pero rompió esos ejecutivos un año después, a raíz de las discrepancias con los 'populares' en torno a la acogida de menores migrantes.