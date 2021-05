Los talibán presentan condiciones para participar en la conferencia de paz en Estambul sobre Afganistán

Los talibán advierten contra el establecimiento de bases militares de EEUU en los países vecinos

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los talibán ha presentado una serie de condiciones para participar en la conferencia en Estambul sobre el proceso de paz en Afganistán, que ha sido aplazada en dos ocasiones y que en estos momentos no cuenta con fecha, según ha indicado un alto cargo del grupo insurgente.

Este alto cargo ha señalado en unas declaraciones bajo anonimato concedidas a la emisora estadounidense Voice of America que la cúpula del grupo "ha propuesto que la reunión en Estambul no dure más de tres días", algo confirmado por otras fuentes de los talibán.

Asimismo, ha subrayado que la agenda de la cumbre no debe incluir la toma de decisiones sobre asuntos clave de las negociaciones y ha agregado que la delegación debe ser de bajo nivel, sin la participación de miembros de alto rango, algo que daría más peso a las conclusiones.

Las declaraciones de este alto cargo talibán han llegado después de un proceso de consultas interno con el líder de los insurgentes, Hebatulá Ajundzada, que se ha extendido durante cerca de un mes, en medio de los llamamientos de Kabul y la comunidad internacional para lograr avances en los contactos.

El Gobierno de Turquía anunció el 21 de abril un segundo aplazamiento de la conferencia de paz sobre Afganistán en la ciudad de Estambul, en esta ocasión hasta después del mes de Ramadán, debido a la negativa de los talibán a participar en la misma.

La intención inicial era que la cumbre durara unos diez días y se celebrara antes del 1 de mayo, fecha prevista por el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los insurgentes para el fin de la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán.

Sin embargo, Washington anunció en abril que el fin del repliegue sería completado el 11 de septiembre, en medio de las dudas de Washington sobre el compromiso de los talibán con el acuerdo de paz, lo que provocó críticas por parte de los insurgentes.

Los talibán han aumentado sus ofensivas durante los últimos meses, a pesar del inicio en septiembre de un proceso de conversaciones de paz con el Gobierno afgano en Doha y en medio del repliegue de las tropas internacionales, iniciado el 1 de mayo.

Los avances de los insurgentes han provocado preocupación ante la posible falta de capacidad de las fuerzas de seguridad afganas para hacerles frente, por lo que amenazan con seguir ganando terreno, lo que podrían usar en su favor en las negociaciones de paz.

En este contexto, el Ministerio de Defensa afgano ha anunciado este miércoles a través de su cuenta en la red social Twitter la muerte de 186 presuntos talibán en una serie de operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha confirmado la liberación de más de 60 personas, entre ellas 36 miembros de las fuerzas de seguridad, de un centro de detención de los talibán en la provincia de Baghlan (norte), operación que se ha saldado con la muerte de cuatro "terroristas" y la incautación de "una gran cantidad" de armas y municiones.

ADVERTENCIA DE LOS TALIBÁN

Por otra parte, el portavoz de la oficina política de los talibán en Doha, Mohamad Naim, ha advertido a los países vecinos que no permitan que Estados Unidos establezcan bases militares en sus territorios, lo que sería "un error histórico".

"Algunos medios han circulado noticias de fuentes que afirman que Estados Unidos, tras su salida de Afganistán, quiere quedarse en la zona para llevar a cabo operaciones militares en nuestro país", ha señalado en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.

En el mismo, ha argumentado que "las fuerzas extranjeras en la región son una causa principal de guerras e inseguridad, una tragedia que todo el mundo ha presenciado durante las últimas dos décadas, una tragedia por la que el pueblo ha sufrido y sigue sufriendo".

"Pedimos a los países vecinos que no permitan que nadie de este paso y que no creen una oportunidad para ellos. Si, Dios no lo quiera, se da este paso, sería un error histórico y una desgracia que se perpetuaría en las páginas de la Historia", ha argüido Naim.

En este sentido, ha advertido de que "el pueblo musulmán y muyahidín de Afganistán no permanecería de brazos cruzados ante estos actos malos y provocativos, sino que cumpliría con su fe y su responsabilidad histórica, como ha hecho a lo largo de la Historia".

"Como hemos asegurado en repetidas ocasiones a todo el mundo, la tierra de Afganistán no será usada contra la seguridad de otros, por lo que pedimos a otros que no usen su tierra y espacio aéreo contra nuestro país", ha dicho.

Por último, el portavoz de la oficina política de los talibán ha alertado de que "si se da ese paso, la responsabilidad de todos los problemas y dificultades recae sobre los que cometan dicho acto".

David Helvey, subsecretario de Defensa para Asuntos Indopacíficos, afirmó la semana pasada ante un comité del Senado estadounidense que Washington mantendría sus contactos con Islamabad por su importancia para lograr un acuerdo de paz en Afganistán.

Durante su comparecencia, Helvey sostuvo que Pakistán "ha apoyado el proceso de paz" y "ha permitido a Estados Unidos el sobrevuelo y acceso para poder apoyar la presencia militar en Afganistán", lo que desató especulaciones sobre la existencia de bases militares en el país centroasiático.

Sin embargo, portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Zahid Hafiz Chaudri, negó el martes que existan bases estadounidenses en el país y tildó las informaciones de "infundadas", antes de agregar que Islamabad y Washington tienen "un marco de cooperación" en términos de líneas de comunicación aéreas y terrestres, en vigor desde 2001.