AMP.- Albares anuncia un paquete de ayudas a Líbano de 9 millones y vería un "tremendo error" la invasión de Israel

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares, ha anunciado este martes el envío de un paquete de ayuda humanitaria a Líbano de 9 millones de euros en total y advierte de que una invasión terrestre por parte de Israel sería "un tremendo error".

Albares ha advertido del recrudecimiento de la situación en Oriente Próximo por la guerra de Irán y sus derivadas en la región haciendo hincapié en la situación de este país, después de las últimas operaciones llevadas a cabo por Israel.

"A todo ello se suma ahora la extensión de la guerra al Líbano, con 500 muertos ya, donde Israel amenaza muy peligrosamente con una invasión terrestre que sería un tremendo error", ha señalado Albares, que defiende que "la soberanía y la integridad territorial del Líbano tienen que preservarse".

EXIGE A HEZBOLÁ QUE CESE LOS ATAQUES A ISRAEL

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Exteriores ha adelantado que enviará un paquete inicial de ayuda humanitaria de emergencia por valor de 2,4 millones de euros que se van a centrar en la atención a la población desplazada con alimentos y asistencia sanitaria de primera necesidad.

Más adelante seguirá un plan de intervenciones adicionales "en función de las necesidades" con envío de medicamentos, material de refugio y de alimentos que en parte se va a canalizar a través de las organizaciones españoles sobre el terreno por valor total de 9 millones de euros.

Albares ha dejado claro que España ha condenado con rotundidad el lanzamiento de cohetes por parte de la organización proiraní Hezbolá. "Pero también los ataques masivos de Israel contra el Líbano cuya seguridad y estabilidad son vitales para toda la región", ha añadido.

Por tanto ha hecho un llamamiento a ambas partes para poner fin a las hostilidades. A Israel le ha pedido que cumpla sus obligaciones bajo el derecho internacional y a Hezbolá le exige que cese sus ataques contra su vecino y se someta al plan de desarme del Gobierno del Líbano.

Albares ha conversado con su homólogo libanés para trasladarle el apoyo a la soberanía y la integridad territorial de su país y, en definitiva, que España quiere un Líbano "soberano, libre de grupos armados y de ataques exteriores y en paz".

CRISIS DE DESPLAZADOS

El ministro ha justificado el envío de este paquete de ayuda por la crisis de desplazados internos, que ascienden ya a 517.000 personas en estos momentos, un 10% de la población del país, de los que solo una quinta parte han podido ser acogidos en los 514 refugios con los que cuenta el país, que, señala, se encuentran desbordados.

Esta situación, advierte, conlleva hacinamiento y aparición de enfermedades, agravados por la falta de productos de alimentación e higiene, lo que ha llevado a las autoridades del país a hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que haga llegar asistencia humanitaria de primera necesidad: "mantas, raciones de alimentos y material sanitario" que España, dice el ministro, "ha respondido".

Albares ha señalado además que muchos de estos desplazados internos son a su vez refugiados procedentes de Palestina o Siria y considera que las últimas acciones de Israel agravan un contexto de crisis en un país "clave para la estabilidad en Oriente Medio y en el Mediterráneo".