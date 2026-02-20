AMP.- Albares anuncia que pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el director general de Casa Asia, José Pintor. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Insta a Rodríguez a "crear las condiciones" para que los venezolanos puedan regresar al país

BARCELONA/BRUSELAS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por unanimidad este jueves en el país.

En declaraciones en Barcelona antes de presentar la Estrategia Española para Asia y Pacífico 2026-29 a los embajadores asiáticos en España, Albares ha asegurado que la UE debe enviar "un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa".

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también", ha subrayado el ministro.

Aunque el ministro solo ha señalado que pedirá "formalmente" sacar a la presidenta encargada de la lista de sanciones, se prevé que lo haga el próximo lunes durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), en el que los ministros de Exteriores de los Veintisiete tratarán de acordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y abordarán la situación en Oriente Próximo, entre otros asuntos.

En una reunión preparatoria a nivel de embajadores de este CAE, España solicitó incluir un punto del día sobre Venezuela, según han informado fuentes europeas, aunque hasta el momento no se habían conocido más detalles.

Tras ser aceptada su petición, el ministro podrá exponer a sus homólogos la situación en Venezuela y podrá justificar por qué sería necesario dar marcha atrás a las sanciones contra Delcy Rodríguez, aunque tener un punto en la agenda no implica necesariamente que haya un debate o votación sobre ello entre los Estados miembro.

LO MÁS AMPLIA POSIBLE

Albares, que ha calificado de "buena noticia" el paso dado por la Asamblea venezolana, ha destacado que la amnistía se haya aprobado por unanimidad, con los votos de la oposición venezolana, y ha deseado que sea lo más amplia posible y permita "que los presos políticos puedan salir a la calle".

"Animamos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, a que se creen las condiciones para que aquellas personas que en estos momentos están fuera de Venezuela, 200.000 de ellos viviendo aquí en España, aquellos que quieran puedan regresar a Venezuela", ha reclamado el ministro.

Además, ha recordado que la UE no sancionó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "porque normalmente la Unión Europea, cuando establece sanciones individuales siempre deja fuera a presidentes y ministros de Asuntos Exteriores, precisamente para mantener el cauce de diálogo abierto".

Albares ya había indicado previamente que si el nuevo gobierno venezolano daba pasos en el buen camino solicitaría la salida de Rodríguez del listado de sancionados, esgrimendo que Maduro nunca estuvo en él como tampoco lo está el presidente ruso, Vladimir Putin.