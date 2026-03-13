Albares asegura que "no hay que asustar a la gente" pero Europa debe estar preparada "para cualquier escenario"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que Europa "no debería" ser objeto de "posibles represalias" por la guerra en Irán, pero ha añadido que "nada es descartable" y aunque "no hay que asustar a la gente", Europa debe estar preparada "para cualquier escenario". Además, ha asegurado que relación comercial de España con EEUU "es extraordinaria, muy sólida y mutuamente beneficiosa".

En una entrevista en ETB, el ministro ha manifestado que Europa es, tras los países del Golfo, la que "sin duda" podría verse más afectada por el conflicto bélico desatado en Irán. "Europa es, sin duda, la más afectada económicamente. Lo estamos viendo porque el alza de los precios del petróleo del gas, o de otros componentes del sector agroalimentario impactan directamente sobre el bienestar de los europeos", ha dicho.

Además, ha afirmado que "si esto se prolonga" se puede producir "una enorme crisis humanitaria", como ocurrió hace años en Siria, con millones de personas "andando hacia Europa".

El ministro ha insistido en que Europa es "sin duda alguna la más amenazada en sus propios intereses", pero también están "en juego" sus valores. "Europa es un proyecto de paz, defensa del derecho del derecho internacional y estos son momentos en los que hay que escoger o el orden mundial y sus reglas o el desorden que lleva al caos; el derecho o la fuerza, o la paz o la guerra", ha señalado.

Preguntado por si existe una preocupación en Europa por posibles represalias de atentados con el objetivo de desestabilizar al continente, tal y como ha alertado Europol, ha afirmado que "no debería" ser así.

Albares ha recordado que Europa "no es parte en absoluto de esta guerra" pero también ha destacado que hay "un régimen que de manera irracional está enviando misiles y drones a todos los países de Oriente Medio de manera injustificada, porque tampoco son parte de esta guerra ni han participado en ella".

Por ello, ha asegurado que "nada es descartable" porque ya se han producido lanzamientos de misiles hacia Turquía, "un aliado de la OTAN" y también hubo un misil que se dirigió a Chipre.

"No hay que asustar a la gente, la situación ya es suficientemente compleja, pero desde luego hay que estar preparado para cualquier escenario", ha precisado.

DURACIÓN DEL CONFLICTO

Sobre la duración del conflicto, ha señalado que "solo los promotores" de esta guerra emprendida por Estados Unidos e Israel en Irán "pueden saber cuáles son los planes que tienen y hasta dónde llegan".

No obstante, se ha mostrado "pesimista" por "el recrudecimiento constante de bombardeos, el hecho de que se esté en un segundo frente a una escala enorme preparándose una invasión terrestre en Líbano y una respuesta completamente injustificada de Irán hacia todos los estados de Oriente Medio". "No veo en estos momentos a corto plazo la posibilidad de que este conflicto termine", ha reconocido.

Albares está haciendo una nueva ronda de llamadas con sus homólogos de Qatar, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait y Líbano, quienes le expresan "la misma preocupación" ante el hecho de que el estrecho de Ormuz no está transitable en estos momentos para los barcos".

Tras condenar el lanzamiento de misiles y drones de manera "completamente injustificada" por parte de Irán, Albares ha insistido en que es "imposible" saber hasta cuándo va a durar este conflicto, pero ha dicho que lo que sí tiene claro el Gobierno es que "la voz de España y la voz de Europa tienen que estar a favor de la desescalada y la negociación".

Preguntado si le preocupa que España esté también en el foco de las posibles consecuencias o represalias, no solo bélicas, que pudiera adoptar el régimen iraní, ha subrayado que "la posición de España es clara, pública y no va a cambiar".

"Esta es una guerra que viola el derecho internacional y pedimos la desescalada y la vuelta a la mesa de negociación, pero también hemos condenado desde el primer momento la brutal represión del régimen iraní contra su propio pueblo, muy especialmente contra las mujeres y las niñas", ha manifestado.

En esa línea, ha condenado "con absoluta rotundidad todos los ataques injustificados que está haciendo Irán al resto de países de Oriente Medio, así como el ataque con drones que están sufriendo distintos destacamentos europeos". Según ha explicado, la exigencia de España a Irán es "muy clara: tiene que cesar en el lanzamiento de cohetes y drones, tiene que terminar con la brutal represión de su propia población y a todos los actores de esta guerra, que tiene que terminar inmediatamente".

Sobre el envío de fragatas al mar mediterráneo, Albares ha precisado que "nada tiene que ver una operación de paz defensiva para garantizar la seguridad del espacio aéreo de la Unión Europea, con una guerra en violación del derecho internacional, en la que, por supuesto, España no va a participar de ninguna manera".

Además, ha asegurado que "los españoles que viven en la región pueden tener la tranquilidad de que mientras haya un español que quiera ser repatriado" se van a mantener las operaciones de evacuación abiertas "por todas las vías posibles, sean aéreas, con aviones del ejército español, o por vía terrestre".

Según ha detallado que hay unos 31.000 españoles en la zona, se acercan a 8.000 los españoles repatriados desde el inicio de la guerra, y la estimación es que se supere esa cifra a lo largo del fin de semana.

AMENAZAS DE TRUMP

Sobre las amenazas de Donald Trump de romper las relaciones comerciales con España por no cooperar en la guerra contra Irán, Albares ha insistido en que "la política comercial es común y está en manos de la Unión Europea, que lo ha dejado muy claro: cualquier coerción contra un estado miembro de la Unión Europea lo sería contra todos y para eso están los instrumentos para poder responder a esa coerción".

"Nosotros hemos sido siempre solidarios con el resto de los miembros de la Unión Europea, lo hemos sido con Dinamarca cuando ha recibido presiones inaceptables sobre su integridad territorial o ha habido amenazas arancelarias a otros Estados miembros de la Unión Europea y lo somos con Chipre y con la seguridad del espacio aéreo de la Unión Europea y, por eso, todos los socios europeos nos han trasladado su solidaridad", ha dicho

En cualquier caso, ha asegurado que la relación comercial de España con EEUU "es extraordinaria" y ha apuntado que Estados Unidos tiene "un enorme superávit con España en el campo comercial". "Somos uno de los grandes compradores de gas licuado y hay dos bases de soberanía española pero de uso conjunto con los Estados Unidos que son importantes para la seguridad euroatlántica", ha destacado.

En la misma línea, ha señalado que España es "un aliado muy importante de la OTAN, con un despliegue histórico como no ha habido nunca en el flanco este de la OTAN de casi 3.000 soldados garantizando la seguridad del espacio aéreo de los países bálticos". Asimismo, ha recordado que España tiene tropas en Eslovaquia y está en la misión OTAN de Irak. "Nuestra una alianza es muy sólida y la relación comercial es mutuamente beneficiosa, sobre todo beneficiosa para Estados Unidos", ha concluido.