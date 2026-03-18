(I-D) El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante la rueda de prensa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho este miércoles que comparte "al 100%" las palabras pronunciadas por el Rey Felipe VI sobre la conquista de América.

En concreto, el Jefe del Estado reconoció ante el embajador de México que hubo "mucho abuso" por parte de los conquistadores españoles y comportamientos de los que hoy no se puede estar orgulloso, todo ello pese al afán de la Corona por proteger a la población indígena.

"Suscribo al 100% las palabras del Rey", ha sido la breve respuesta de Albares en los pasillos del Congreso, similar a lo que dijo este martes la ministra Portavoz, Elma Saiz: "Fuimos informados y compartimos al 100% las declaraciones del Rey", aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Albares ha realizado estas declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha acudido al Pleno de control pese a haber informado la semana pasada de que no iba a poder asistir, lo que impidió a la oposición registrar preguntas dirigidas a él.

De hecho, así se lo ha afeado la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, en el Pleno, donde ha censurado que Albares anunciara que no acudiría al control y finalmente haya aparecido cuando ya no se le pueden formular preguntas: "Son tan hipócritas como cobardes", le ha soltado.

DESCONVOCADA LA REUNIÓN CON SU HOMÓLOGO UCRANIANO

Fuentes de Exteriores han explicado que Albares comunicó la semana pasada su ausencia de la sesión de control de este miércoles debido a que tenía previsto reunirse esta mañana con su homólogo ucraniano, en el marco de la visita del presidente de ese país, Volodimir Zelensky, a España.

Sin embargo, el ministro ucraniano informó de que no podría viajar a nuestro país e "inmediatamente" el jefe de la diplomacia española comunicó su asistencia al Pleno del Congreso y así se anunció este martes en su agenda pública.