La CDU alemana elige a Friedrich Merz como nuevo líder

Merz ha advertido de que no colaborarán con la extrema derecha de AfD

BERLÍN, 22 Ene. (DPA/EP) -

La Unión Cristiano Demócrata alemana (CDU) ha elegido este sábado a Friedrich Merz como nuevo líder tras cosechar los peores resultados de su historia en las elecciones del 26 de septiembre, que pusieron fin a 15 años de gobiernos de la CDU liderados por Angela Merkel.

El partido ha celebrado un congreso telemático en el que Merz, único candidato, ha logrado 915 de los 983 votos de delegados, un 94,62 por ciento de apoyo, según ha divulgado la propia CDU. Ha habido 16 abstenciones.

Esta votación online se confirmará posteriormente con una votación por correo cuyos resultados ya definitivos se anunciarán el próximo 31 de enero.

Tras conocerse el resultado, Merz ha dejado claro que hay límites en el viaje a la derecha de la CDU y ha advertido de que descarta cualquier colaboración con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). "Mirar de lejos a esta gente nos llevaría a la ruina", ha afirmado en declaraciones a la televisión ZDF.

"No vamos a colaborar. No nos solapamos", ha aseverado. Así, la CDU "trabajará con naturalidad con gente que sea conservadora, que tenga valores y creencias conservadoras". "Esta gente tiene con nosotros un hogar político, no los radicales de derecha", ha apuntado.

Merz ya lideró la CDU a principios de siglo, pero tras la derrota electoral en otoño de 2002 tuvo que ceder el puesto a Merkel y unos años más tarde se retiró frustrado de la política activa.

Ahora, con 66 años, Merz ha protagonizado uno de los más sonados retornos a la palestra política tras una contundente victoria en el referéndum de afiliados de diciembre, por lo que la votación de este congreso es una mera formalidad que no cuestionará el claro voto de las bases.

Ahora Merz tiene por delante la tarea de reconstruir el partido antes de las elecciones regionales de primavera, en las que la CDU podría perder el gobierno en tres estados federados: Sarre, Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia.

Tras dejar el Bundestag en 2009, Merz volvió a ejercer la abogacía, se dedicó a los negocios y ascendió hasta convertirse en el presidente del consejo de supervisión alemán del fondo de inversión estadounidense Blackrock.

En su vuelta a la política se ha presentado como defensor de las ideas conservadoras en lo político y liberales en lo económico y ha logrado el respaldo de quienes consideran que el partido se había escorado demasiado hacia la izquierda con Merkel.

Las próximas elecciones generales están previstas para 2025 y Merz tendrá entonces 70 años. Sin embargo, es solo tres años mayor que el canciller socialdemócrata Olaf Scholz.