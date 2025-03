Aumentan a diez los fallecidos por las inundaciones en la ciudad argentina de Bahía Blanca

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pide a Milei "un cambio de actitud" respecto a los hechos

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la ciudad argentina de Bahía Blanca, ubicada en el extremo oriental del país, han confirmado la muerte de al menos diez personas víctimas de las inundaciones provocadas por el temporal de lluvia que azota la zona y que deja por el momento cientos de evacuados.

La gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde se ubica la ciudad, ha confirmado la noche del viernes la cifra de diez fallecidos y al menos 1.321 personas evacuadas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha exigido al presidente del país, Javier Milei, un "cambio de actitud" hacia la región y estos hechos, en el contexto del enfrentamiento que ambos arrastran desde que Milei asumió el poder en diciembre de 2023.

"Me parece que lo razonable sería ese cambio de actitud. No es que nosotros tengamos en esto una mirada partidaria o algo parecido, es que hay obligaciones y hay responsabilidades. Eso es lo que estábamos reclamando en el discurso del otro día y que vamos a seguir permanentemente buscando", ha declarado al canal C5N.

"No es que el Gobierno nacional puede o no puede según si quiere o no quiere. Tiene que hacerlo, porque es una obligación también del Gobierno nacional y está muy bien que lo cumpla", ha agregado.

Por su parte, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ha aseverado que "el presidente verá le momento para ir". "Pero está siguiendo minuto a minuto lo que sucede y nos han dado órdenes específicas de cómo responder a los requerimientos", ha explicado, en declaraciones recogidas por el diario 'Página 12'.

Miembros del Gobierno, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han viajado al lugar de los hechos. "Llegamos a Bahía Blanca y la Policía Nacional Argentina (PNA) nos acompañó a recorrer el impresionante operativo que están llevando adelante desde la mañana", ha dicho en su cuenta de la red social X.

Por otro lado, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, ha manifestado que "en este momento ha dejado de llover, con lo cual estamos logrando desplegar toda la maquinaria pesada disponible de Bahía Blanca para ir a asistir en la evacuación de las zonas más complicadas".

Asimismo, Susbielles ha confirmado que las autoridades locales cuentan con la colaboración del Ejército de Argentina, que ha facilitado tanto maquinaria pesada como embarcaciones. "El Ejército, la Marina, la Prefectura y bomberos están trabajando muy activamente", ha añadido.

El dirigente local ha celebrado que tras las intensas precipitaciones ha dejado de llover, lo que permitirá acceder a algunas zonas de Bahía Blanca que hasta ahora eran inaccesibles y habían quedado incomunicadas.

El ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, ha destacado que las Fuerzas Armadas del país están presentes en Bahía Blanca "para apoyar a la comunidad", asistir a las familias evacuadas y colaborar en el traslado de personas afectadas por las precipitaciones. Además, ha compartido un vídeo en el que se muestra la labor del Ejército.

Petri ha suspendido su agenda para viajar a la ciudad y ha anunciado que, "por instrucción del presidente", Javier Milei, tomará las riendas de la coordinación de la asistencia de los damnificados. "Continuamos atentos a la evolución de la situación para seguir brindando todo el apoyo necesario", ha dicho.