AMP.-Aznar, sobre EEUU y guerra de Irán: "España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos"

VALENCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado, sobre el conflicto en Oriente Medio y el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que "está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta", y ha defendido que "España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos".

Así lo ha señalado en su conferencia 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial' que ha tenido lugar este miércoles en Valencia en el marco de Forinvest, preguntado por cómo lee la situación en Oriente Medio.

Aznar ha subrayado que "ser aliados significa fundamentalmente tener un conjunto de obligaciones y responsabilidades comunes en las cuales además cuando tú necesitas ayuda puedes demandar que te ayuden tus aliados, pero cuando ellos necesitan ayuda te pueden pedir a ti que les ayudes".

En ese sentido, ha recordado que, cuando en España sufrieron "unos atentados terroristas muy graves", en alusión al 11-M, pidieron ayuda a los aliados y Estados Unidos la proporcionó. "Y cuando ellos nos pidieron ayuda hay que corresponder en ello", ha apostillado.

El expresidente ha expuesto que "se está produciendo un intento de reordenar el mapa político en Oriente Medio en el cual hay un régimen terrorista, que es el régimen de los ayatolás, que ha exportado el terror por todo Oriente Medio".

"IRÁN LLEVA EXPORTANDO TERROR 25 AÑOS"

En ese sentido, el expresidente del Gobierno ha indicado que Irán "lleva exportando terror desde hace 25 años, eso es Hezbolá en el Líbano, eso es Hamas en Gaza eso son los hutíes en el Yemen".

Ha subrayado que Irán es "un régimen que acaba de asesinar a 30.000 iraníes que se han revuelto contra la tiranía", que "quiere tener armas nucleares para amenazar a los demás" y que "tiene un programa de desarrollo de misiles balísticos enormes, muy peligrosos", que pueden alcanzar Europa, al mismo tiempo que se ha convertido en "suministrador" de drones a Rusia y "está castigando a todos sus vecinos".

TRUMP, UN "PRESIDENTE POPULISTA"

Preguntado por su opinión sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no le gustan "las políticas populistas" y que Trump es "un presidente populista".

"A mí no me gustan ni los populistas de la derecha, ni los populistas de la izquierda. No me gusta Trump, pero tampoco me gusta Sánchez, y tampoco me gusta Abascal porque yo soy liberal conservador", ha manifestado.

En cualquier caso, ha pedido "distinguir muy bien entre la administración americana y los Estados Unidos, de la misma forma que "hay que pedir a los demás que distingan entre el Gobierno de España y España", porque aunque el "el Gobierno no es un socio fiable", España sí lo es. Y de la misma forma, en su opinión, "los Estados Unidos son nuestros amigos, nuestros aliados, que nos han protegido y ayudado desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

"LAS OPERACIONES QUE SE EMPIEZAN HAY QUE TERMINARLAS"

Aznar ha señalado que en Estados Unidos se debaten si "declaran la victoria en unos días en Irán", y al respecto ha defendido que "las operaciones que se empiezan hay que terminarlas" y que "dejar las cosas a mitad o que sigan los mismos que están pero con su infraestructura destruida es apostar para que dentro de diez años estemos en la misma situación".

Para Aznar, Trump es "una expresión" del cambio que se está produciendo en el orden internacional. "Países como Rusia, China, como Irán y Corea del Norte quieren cambiar el orden internacional para sustituir a las potencias occidentales", ha indicado, y ha señalado que "no nos esperábamos que el líder del mundo occidental fuese un líder disruptivo que también quisiera acabar con sus alianzas".

"El valor de las alianzas es lo que hay que poner encima de la mesa", ha insistido, y ha añadido que "los europeos haríamos muy bien en ser buenos aliados".

LA POSICIÓN ESPAÑOLA, "JUSTO DONDE NO TENEMOS QUE ESTAR"

José María Aznar ha dicho que "lo que hemos hecho hasta ahora es estar justamente donde no tenemos que estar". "¿Quién es nuestro principal aliado de seguridad? Estados Unidos, estamos exactamente en contra. ¿Quién es nuestro segundo más importante apoyo de seguridad? Israel, estamos en contra. Los ejércitos españoles no pueden funcionar sin la tecnología americana e israelí", ha advertido.

El expresidente ha proseguido: "Israel es agredido por un grupo terrorista que se llama Hamas. ¿A quién apoyamos? A Hamas, al grupo terrorista. Estados Unidos e Israel están en una operación para intentar cambiar el régimen terrorista de los ayatolás, estamos a favor del régimen. Tenemos una negociación sobre Gibraltar como consecuencia del Brexit y es exactamente lo que no negociamos porque hemos dejado la negociación en manos de Bruselas". Así, considera que "no se puede hacer peor en todos los sitios al mismo tiempo".

Asimismo, Aznar ha recordado que este año se cumplen 250 años de la independencia de los Estados Unidos y ha subrayado la influencia que tuvo la Corona Española. Así, ha planteado "lo que podría hacer con esa historia en esas circunstancias" un Gobierno de España "inteligente, que no lo tenemos; decente, que tampoco lo tenemos; competente, que tampoco lo tenemos". "Hay que aplicar un poquito de inteligencia", ha señalado.

El expresidente 'popular' ha lamentado que desde el Gobierno estén "mucho más ocupados en los asuntos menudos y de menudeo en todos los sentidos, y menores en todos los sentidos, y no tienen ni la más remota idea de algunas lecciones que la historia nos da y que son grandes oportunidades de futuro".

Aznar ha señalado que las empresas "tienen que pedir gobiernos favorables". "Si le digo a los empresarios que son una comunidad de mangantes, es difícil que haya más vocaciones empresariales y España necesita muchas más empresas. Eso no se hace insultando todos los días con regulaciones que no tienen ningún sentido en España", ha agregado.

En todo este contexto, el expresidente ha pedido un "proyecto reformista para España" y resituarla en el terreno internacional como "una nación fiable, ambiciosa y con capacidad".

"LOS EUROPEOS TENEMOS QUE REACCIONAR"

Por otro lado, en Europa, Aznar considera que lo que tienen que hacer "es reaccionar", pero no pensar que pueden ahora "crear una autonomía estratégica en una semana" porque "eso es absurdo". Ha llamado a "revitalizar una alianza que es un pacto de seguridad, político, económico, social y que garantiza nuestra seguridad frente a agresiones como la de Rusia".

El expresidente del Gobierno ha afirmado que "Europa es un gran invento y la UE hay que preservarla", si bien ha criticado la "hiperregulación excesiva" en materias como la inteligencia artificial; su "política energética demencial" y la "política climática absolutamente imposible de cumplir".

Aznar ha lamentado que "Europa ha perdido la revolución de la inteligencia artificial". "Si no tienes nada que decir y estás en mala relación con tus aliados, tu influencia es una influencia declinable", ha apostillado.