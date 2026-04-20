AMP.- Bárcenas confirma que le pidió a un compañero de prisión que destruyera audios relacionados con Rajoy

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 20 de abril de 2026, en San Fernando, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen' que le pidió a uno de sus compañeros de prisión "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy".

Durante su declaración como testigo, Bárcenas ha relatado que conoció a este preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, que tenía conocimientos de informática y al que le hizo "un encargo puntual y remunerado" para "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gürtel, así como la grabación de Rajoy y otra con el exdirigente del PP y actual senador, Javier Arenas.

"Le doy la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada, le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información", ha explicado el extesorero 'popular'.

Asimismo, Bárcenas ha señalado que le dio las instrucciones por escrito "en una nota". "Algo debió hacer porque cuando recuperé la libertad en la nube no tenía nada", ha aseverado.

Durante el juicio se ha mostrado la nota que presuntamente la Policía le confiscó al preso: "Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos".

LOS AUDIOS, SOBRE LA "CONTABILIDAD EXTRACONTABLE" DEL PP

Más tarde, el extesorero ha pasado a relatar el contenido de la conversación con Rajoy, que tuvo lugar en el despacho del expresidente después de que el propio Bárcenas hubiera mantenido una conversación con Arenas sobre "la contabilidad extracontable" del partido.

"Había hablado con Arenas previamente sobre la contabilidad extracontable que llevábamos, quedaba un saldo en esos momentos, y yo subo a Rajoy para decirle que tengo esa cantidad (...). Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre, que le hago entrega y él se lo queda y ve los documentos", ha señalado.

Según ha dicho, Rajoy "se extraña mucho": "Dice 'cómo es posible que llevéis estos papeles'. Yo le digo: 'Porque era la garantía de Álvaro (Lapuerta, tesorero del PP previo a Bárcenas) de que se recibían y se empleaban correctamente. Él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación; lo introduce en el destructor de papeles, el papel acaba destruido y ahí acaba la conversación".

A renglón seguido, Bárcenas ha explicado el contenido de la otra grabación que quería que fuera eliminada, una conversación con Arenas en un restaurante de Sevilla y que metió, junto a la de Rajoy, en el 'pendrive'.

"En ese momento había formalizado, después de hablar con Álvaro Lapuerta, un acta notarial donde se recogía cómo gestionábamos los fondos de carácter extracontables del PP, los ingresos que se recibían, de quién se recibían y quién cobraba del partido. Esa conversación fue para hablar de eso", ha zanjado.

VILLAREJO Y OTROS MANDOS PODÍAN HACER LA "OPERACIÓN" SOBRE 'GÜRTEL'

Además, Bárcenas ha afirmado que el exfiscal ya fallecido Ignacio Peláez le ofreció en 2013 intentar anular el procedimiento judicial del 'caso Gürtel' a cambio de un pago de entre 6 y 12 millones de euros, y que sería el comisario jubilado José Manuel Villarejo, junto a otros mandos policiales, quienes llevarían a cabo esta "operación".

El extesorero del PP, que en ese momento estaba preso en Soto del Real, ha asegurado que Peláez le visitó en prisión para hacerle "un ofrecimiento".

"Me dijo que había determinada información del procedimiento Gürtel que estaba manipulada, que, básicamente, esa información se correspondía a que las grabaciones que daban origen a ese procedimiento estaban manipuladas y que algunos policías lo pueden acreditar, y que eso cambiaría el discurrir del procedimiento judicial, que estaba pendiente de juicio abierto", ha relatado.

Bárcenas ha indicado que Peláez también le comentó que estaba en contacto con distintas personas imputadas en la causa, y que "tres policías de alto rango" podían poner en marcha "la demostración" de que se estaban aportando pruebas "que no son reales, que son manipuladas".

El exfiscal le explicó que si algunas personas involucradas en Gürtel, incluido Bárcenas, estaban dispuestas a pagar, "él se ocupaba de organizar", junto con esos policías, esa "operación".

"(Peláez) me escribió en un papel los nombres de los policías en cuestión que tenían esa información y que serían los receptores de esa cantidad, que no recuerdo exactamente pero que eran no menos de 6 millones de euros y no más de 12, en torno a esas cifras, y yo le dije que si eso era así, si el procedimiento podía estar viciado por una documentación viciada en origen, que contase conmigo, que yo tenía el máximo interés por ese tema", ha manifestado.

Según Bárcenas, el exfiscal le dijo que había "tres policías" y que "uno de ellos era Villarejo", quien está acusado en el juicio y para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel.