Al menos cinco muertos y varios heridos por el incendio en un edificio de viviendas en Amberes

July 1, 2026, Antwerp, Belgium: Firefighters pictured at the scene of a fire in an apartment building in the August Vermeylenlaan street in Antwerp on Wednesday 01 July 2026. According to the first information the fire broke out on the eighth level of the - Europa Press/Contacto/Jonas Roosens

BRUSELAS 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grave incendio aún por controlar en un edificio de viviendas en la localidad belga de Amberes ha dejado al menos cinco muertos y varios heridos de gravedad este miércoles, según ha informado la Policía local, que avisa de que el inmueble cuenta con doce plantas con viviendas para 200 personas.

Una portavoz de los Servicios de Socorro en declaraciones recogidas por los medios locales ofreció un primer balance de seis personas fallecidas, pero la Policía ha rebajado la cifra oficial a cinco, si bien indica que los bomberos continúan las tareas en busca de posibles nuevas víctimas.

El edificio de viviendas tiene diez plantas y da cabida a 80 apartamentos en los que viven unas 200 personas, según ha informado la Policía local en un comunicado recogido por Europa Press, por lo que las autoridades indican con cautela que no pueden confirmar aún cuántas persona había en el interior en el momento de declararse el fuego.

Los servicios de emergencia recibieron una primera llamada de alerta a las 09:53 de la mañana del miércoles que avisaba de un incendio en la octava planta del edificio, ubicado en el barrio de Linkeroever. Hasta diez dotaciones de bomberos se desplegaron al lugar.

Los primeros indicios, no obstante, apuntan a que el fuego se originó en la planta basa a causa de un fallo técnico; aunque el operativo para controlar y examinar el lugar sigue en marcha.

"Continúa la búsqueda de posibles víctimas. El equipo de rescate también colabora en las evacuaciones. Se ha habilitado un centro de acogida para los residentes, quienes reciben apoyo psicológico", detalla el último comunicado de la Policía. El fuego no se da aún por completamente controlado, pero sí contenido.

Las autoridades han pedido a los habitantes del vecindario que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas y servicios de ventilación cortados para protegerse del denso humo que produce el incendio.