AMP.- Bielorrusia.- La líder opositora Svetlana Tijanovskaya huye a Lituania tras pasar varias horas detenida en su país

Tijanovskaya asegura que "ha sido una decisión totalmente autónoma", desmarcando de la misma a su entorno Otros dos candidatos opositores anuncian que intentarán impugnar los resultados oficiales

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora Svetlana Tijanovskaya ha abandonado Bielorrusia, tras pasar varias horas detenida, y se encuentra ya en la vecina Lituania, en el marco de las protestas en Minsk y otras ciudades por los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, que dieron la victoria al actual mandatario, Alexander Lukashenko.

"Svetlana Tijanovskaya está a salvo. Está en Lituania", ha anunciado este martes a través de su cuenta oficial en Twitter el ministro de Exteriores lituano, Linas Linkevicius, sin aportar más detalles al respecto.

Posteriormente, en una entrevista concedida a la emisora lituana LRT, el ministro de Exteriores ha contado que Tijanovskaya estuvo hasta siete horas detenida en Bielorrusia antes de viajar a Vilna. "Lo principal es que ahora está a salvo", ha incidido, según informa la agencia de noticias TASS.

Olga Kovalkova, una de las portavoces de la campaña electoral de Tijanovskaya, ha contado a Sputnik que se trata de una salida forzosa. "No le quedó otro remedio. Se fue tras una reunión en la Comisión Electoral Central (CEC). Fueron las autoridades bielorrusas las que la sacaron del país", ha revelado.

A pesar de la nueva coyuntura, Kovalkova ha asegurado que la líder opositora "sigue con el pueblo bielorruso". "Ella es la ganadora" de las elecciones presidenciales, ha reivindicado.

Por su parte, la propia Tijanovskaya ha querido aclarar que "ha sido una decisión totalmente autónoma". "Ni mis amigos, ni la familia, ni el centro de campaña, ni Sergei (su marido) tenían la posibilidad de influir en ella de ninguna manera", ha aseverado, en un vídeo difundido horas después.

"He tomado una decisión muy difícil para mí. Creía que esta campaña me había curtido, me había dado las fuerzas para aguantarlo todo, pero será que sigo siendo la misma mujer débil que fui desde un principio", ha justificado.

Además, ha aprovechado para reiterar su llamamiento al fin de la violencia, esgrimiendo que "lo que está pasando ahora no merece una sola vida". "Cuídense mucho, por favor, (...) los hijos son lo más importante", ha concluido.

CRISIS POLÍTICA

Los resultados oficiales proclamaron vencedor a Lukashenko con más de un 80 por ciento de los votos, con lo que conseguiría así un sexto mandato, frente al nueve por ciento que habría obtenido Tijanovskaya.

La noche electoral, cientos de manifestantes se echaron a las calles de Minsk y otras ciudades para denunciar fraude, dando lugar a fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que se saldaron con al menos un muerto, 50 heridos y 3.000 detenidos, de acuerdo con el balance del Ministerio de Interior.

Ya el lunes, Tijanovskaya rechazó los resultados oficiales, se proclamó vencedora y ofreció un diálogo a las autoridades bielorrusas para emprender un "cambio pacífico". Interrogada directamente sobre si huiría del país ante la posibilidad de que fuera detenida, lo descartó. "No tengo intención de abandonar Bielorrusia", dijo.

Este martes, otros dos candidatos opositores, Andrei Dimitriyev y Sergei Cherechen, que apenas consiguieron un uno por ciento de los votos cada uno, han anunciado sus planes de presentar sendos recursos ante la CEC para impugnar los resultados oficiales.

"Mañana, 12 de agosto, presentaré una queja a la Comisión Electoral Central solicitando que los resultados electorales no sean reconocidos", ha comunicado Dmitriyev a TASS. La portavoz de Cherechen, Viktoria Strelkovskaya, también ha avanzado acciones en ese sentido.

CERCO A LA OPOSICIÓN

Estas elecciones presidenciales han estado marcadas por la ofensiva contra la oposición. La propia Tijanovskaya tuvo que sustituir a su marido, el popular bloguero opositor Sergei Tijanovski, que fue condenado en mayo por incitación a la violencia.

Dos de los rivales más fuertes de Lukashenko han sido encarcelados en el período previo a los comicios y un tercer candidato potencial, el que fuera embajador de Bielorrusia en Estados Unidos, Valery Tsepkalo, huyó a Rusia después de recibir un aviso de que él también sería arrestado en breve.

Ya el sábado --en víspera de la jornada electoral-- fue detenida la jefa de campaña de Tijanovskaya. Las autoridades bielorrusas esgrimieron que fue un "error" y finalmente la liberaron.