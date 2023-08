Lituania cierra dos pasos fronterizos con Bielorrusia por el aumento de la inseguridad

Archivo - November 2, 2022, Warsaw, Warsaw, Poland: 02/11/2022 WISZTYNIEC..BUDOWA ZAPORY NA TROJSTYKU GRANIC POLSKI ROSJI I LITWY..POLAND BORDER - DAM CONSTRUCTION - PLANTS ON THE BORDER OF POLAND, RUSSIA AND LITHUANIA - Europa Press/Contacto/Bogdan Hrywniak - Archivo