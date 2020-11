AMP.- Bielorrusia.- Lukashenko ordena a la Fiscalía que investigue la muerte de un activista en Minsk

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha ordenado a la Fiscalía General que abra una investigación para esclarecer la muerte del activista y artista Roman Bondarenko, que falleció tras un altercado el miércoles en Minsk con un grupo de personas no identificadas.

Las autoridades ya han negado que quienes atacaron a Bondarenko y su grupo formasen parte de las fuerzas de seguridad. Según el portal Tut.by, Bondarenko fue golpeado por un grupo de personas enmascaradas que había acudido al patio de su vivienda para retirar símbolos de la oposición.

El caso ha vuelto a poner en tela de juicio la actuación del Gobierno de Lukashenko, que ha reprimido con dureza las manifestaciones desde las elecciones del 9 de agosto, y tanto la ONU como la Unión Europea han reclamado una investigación de lo ocurrido.

El Comité de Investigación se encargó en un primer momento de las pesquisas, que ahora pasan a manos de la Fiscalía. "Hoy por la mañana, debido a que volvieron a acusar a la Policía, llamé al fiscal general, (Andrei) Shved, y le dije que tomara bajo el control más serio este caso penal", ha anunciado Lukashenko, según la agencia rusa Sputnik.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "no se rendirá ni se arrodillará", incluso si "se queda solo" ante sus rivales políticos, si bien ha admitido que tiene "poco tiempo" políticamente hablando.

"No voy a rendirme aunque me abandone todo el mundo. Le he dicho en numerosas ocasiones a mi entorno que incluso si me quedo solo seguiré luchando por lo que he estado creando durante 25 años", ha dicho.

El mandatario bielorruso renovó en agosto su poder, en unas elecciones calificadas de fraudulentas por la oposición. Según Lukashenko, las protestas derivan de una conspiración de fuerzas externas, algo en lo que ha vuelto a insistir este viernes, en declaraciones recogidas por la agencia BelTA.

Lukashenko ha dejado claro igualmente que no habrá "ninguna transición", a pesar de que siguen las movilizaciones en la calle. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estima que más de 25.000 personas han sido arrestadas desde el inicio de las movilizaciones en la jornada previa a los comicios.