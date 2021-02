La ministra de Exteriores indonesia suspende su viaje a Birmania y se reúne con su homólogo en Tailandia

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha suspendido este miércoles su viaje a Birmania en plena ola de protestas por el golpe de Estado que tuvo lugar a principios de febrero y, en vez de acudir al país, se ha reunido con Wunna Maung Lwin, su homólogo birmano elegido por la junta militar, en Tailandia.

Retno, que ha estado visitando los estados miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en un intento por hallar una solución a la situación en Birmania, ha dado marcha atrás y ha considerado que ahora no es "un buen momento" para acudir al país, según informaciones del diario 'The Straits Times'.

En una rueda de prensa, la ministra ha indicado que "Indonesia ha decidido no permanecer en silencio". "No hacer nada no es una opción", ha asegurado. Asimismo, ha recalcado la postura del Gobierno de pedir a todas las partes un "ejercicio de contención para evitar víctimas y un derramamiento de sangre".

Poco antes, la ministra había indicado que ha dejado la puerta abierta a una visita a Naipyidó para buscar "una solución a nivel regional". "Considerando los eventos que han tenido lugar recientemente, actualmente no es el mejor momento para visitar Birmania", ha añadido.

El martes, decenas de personas se manifestaron frente a la Embajada de Indonesia en Birmania para protestar contra las informaciones difundidas por varios medios de comunicación, que apuntaban a que Indonesia estaría buscando un acuerdo por parte de todos los miembros de la ASEAN para respaldar la celebración de nuevas elecciones en Birmania.

Sin embargo, el Gobierno indonesio ha insistido en que dicha propuesta "no existe" y ha matizado que "no es la postura de Indonesia dado que la idea es alcanzar un acuerdo pacífico en Birmania que incluya a todas las partes".

Está previsto que Retno visite Tailandia este miércoles, también con la vista puesta en la situación que atraviesa el pueblo birmano. Indonesia es el país más grande de la ASEAN, una asociación que incluye a Camboya, Brunéi, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.