(AMP.) Bolaños admite que los apoyos para nuevos Presupuestos "no están maduros" pero los actuales son "muy buenos"

Niega preocupación en el Ejecutivo porque a pesar de estar con PGE prorrogados, hay crecimiento económico y más empleo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido que los apoyos parlamentarios que el Gobierno necesita para aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2025 "no están maduros", aunque niega que exista ninguna preocupación porque, según apunta, los que están en vigor son "muy buenos" y están "dando sus frutos en la economía real".

En declaraciones a los medios desde el Palacio de Parcent, el ministro ha señalado que los presupuestos actuales, aprobados en el año 2023 y posteriormente prorrogados, son "expansivos, progresistas y están dando resultados evidentes" en términos de crecimiento económico y creación de empleo.

El ministro ha sido preguntado por si el Gobierno debería convocar elecciones si no consigue apoyo para aprobar PGE, después de que en la víspera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartara esta posibilidad y asegurase que si no podían aprobar unos nuevos, se seguirían prorrogando para dar "estabilidad" al país.

En la misma línea marcada por Sánchez, Bolaños dice que el Gobierno no renuncia a que haya Cuentas Generales este año, siguen "dialogando" con los Grupos Parlamentarios y continuarán haciéndolo, pero admite que no se prevé un acuerdo inmediato: "Es evidente que, a día de hoy, los apoyos para unos nuevos Presupuestos General del Estado no están maduros", ha indicado.

Por tanto, aunque reitera que seguirán trabajando con los Grupos Parlamentarios, el Ejecutivo no tiene "ninguna preocupación" porque las cuentas en vigor están generando empleo y crecimiento económico, "multiplicando por cuatro el de la Unión Europea", ha insistido.

CRITICA EL 'NO' A LA AGENCIA DE SALUD PÚBLICA

Además, Bolaños ha sido preguntado por la votación que el Gobierno perdió en la víspera en el Congreso de los Diputados y que frustró la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública por el voto en contra de PP y Junts.

El ministro ha mostrado su enfado por lo que considera una "irresponsabilidad superlativa" con la que, afirma, pretenden hacer daño al Gobierno aunque en realidad se lo hacen "al reforzamiento de las capacidades del sistema sanitario en caso de pandemia", ha reprochado.

De este modo ha afeado el voto en contra de la víspera de PP y Junts, a pesar de que hace solo unos días esta medida salió adelante en comisión con los votos favorables "de todos los partidos excepto Vox". "Es decir, hace unos días el Partido Popular votó que sí a la Ley de la Agencia de Salud Pública y con el mismo texto que votó que sí hace unos días, ayer vota que no", ha insistido.

El ministro se ha quejado de este modo después de que PP y Junts tumbasen la aprobación de la Agencia, debido a una bronca surgida minutos antes en la sesión plenaria en el Congreso. El PSOE se negó a aplazar la votación de la Ley de desperdicio Alimentario, en la que el Gobierno hizo eliminar enmiendas que el Senado había aprobado en contra de su criterio. El PP y Junts, junto con ERC, pidieron aplazar la ley de agricultura hasta que la Mesa del congreso resolviese sus recursos, pero como los socialistas se negaron, optaron por tumbar la de Sanidad.

En todo caso, Bolaños ha defendido que el Gobierno gana "el 90% de las votaciones en el Congreso" y se queja de que sea "más noticia" el 10% que pierde.

PLENAMENTE COMPROMETIDO EN EUROPA

Por otro lado, el ministro ha sido interrogado sobre si el Gobierno está integrado plenamente en el rearme de Europa pactado en la víspera en la reunión del Consejo Europeo, toda vez que el presidente Sánchez dijo no sentirse cómodo con el término rearme.

Finalmente los 27 optaron por otra palabra para definir el plan europeo --'Readiness' es decir, estar preparados-- y el ministro asegura que el Gobierno de España está "plenamente comprometido" con este proyecto europeo.