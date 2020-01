AMP.- Bolivia.- Áñez confirma su candidatura a las elecciones de Bolivia del 3 de mayo

Publicado 25/01/2020 7:05:01 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autoproclamada presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, ha confirmado este viernes su candidatura a la presidencia del país en las elecciones que se celebrarán el 3 de mayo después de los comicios del 20 de octubre que generaron una crisis política en Bolivia.

"Querida familia boliviana, he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. Hemos logrado construir una gran alianza porque queremos continuar con el trabajo que hemos venido realizando", ha expresado la mandataria mediante su cuenta de Twitter.

El compañero de fórmula de Áñez será el alcalde de la capital de Bolivia, La Paz, Luis Revilla, que se presenta a la vicepresidencia. Ambos concurren a las elecciones bajo la alianza 'Juntos', que está conformada por las agrupaciones políticas SOL.bo, de Revilla, Movimiento Demócrata Social, Todos y Unir.

"No estaba en mis planes, en las últimas semanas hemos procurado construir consensos mínimos con las principales fuerzas y actores políticos, apelando a su grandeza. Como parte de este proceso hemos logrado construir una gran alianza que me permite postularme a estas elecciones", ha explicado durante un acto que ha celebrado en La Paz.

La conformación del bloque 'Juntos' supone que el expresidente Carlos Mesa, que también será candidato a presidente en los comicios del 3 de mayo, pierde a dos de sus aliados más fuertes, que le han abandonado por la nueva alianza, Revilla y el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, de Todos.

Áñez ha negado en varias ocasiones su intención de presentarse a las elecciones de 3 de mayo, que se celebrarán para restaurar el orden constitucional tras la precipitada dimisión del expresidente Evo Morales.

"De hecho no, no", aseguró Áñez en una entrevista publicada por el diario boliviano 'Página Siete'. "Por ahora me estoy abocando al objetivo que nosotros nos propusimos sobre la base de lo que la población quería: salir de una opresión de muchos años, pacificar y unir a todos los bolivianos, porque estamos cansados de que nos incentiven al odio", argumentó en aquella ocasión.

Sin embargo, durante estos últimos días, varios ministros del Gobierno de Áñez, como los ministros de la Presidencia y de Trabajo, Yerko Núñez y Óscar Mercado, respectivamente, habían expresado su apoyo a la autoproclamada mandataria para que lanzara su candidatura a los comicios.

Evo Morales dimitió el pasado 10 de noviembre en medio de una ola de protestas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) apuntara "irregularidades" en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en las que obtuvo su reelección. Fue entonces cuando Áñez se proclamó presidenta interina ante el vacío de poder que dejaron el expresidente y los altos cargos que debían sucederle.

Más de 30 personas han muerto y cientos han resultado heridas a causa de los enfrentamientos entre simpatizantes de Morales con las fuerzas de seguridad y otros sectores. En las últimas semanas la situación se ha calmado, aunque sigue habiendo protestas.