Áñez sufre temblores y roza el desmayo en la audiencia para valorar la solicitud del cese de su detención

El expresidente Mesa ruega a Áñez que levante su huelga de hambre porque "está poniendo en riesgo su vida"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha sufrido un episodio de temblores y, según su defensa, ha rozado el desmayo durante una audiencia para determinar la solicitud para el cese de su detención preventiva.

"Es inhumano que sigan con esta audiencia, la señora está completamente mal, está temblando. No se puede ni siquiera parar, si lo hace, se desmaya", ha alertado Norka Cuéllar, su abogada.

La vista se ha realizado en formato virtual y Áñez ha dado síntomas de debilidad en el que es ya el noveno día desde que inició una huelga de hambre en protesta por su detención y en denuncia por sentirse "presa política".

Tanto Cuéllar como la hija de la expresidenta, Carolina Ribera, han tratado de calmar a Áñez mientras personal médico del centro penitenciario de Miraflores, en la capital boliviana de La Paz, atendía a la exmandataria, según recoge la prensa del país.

En este punto, las doctoras presentes en lugar han reconocido que Áñez estaba sufriendo una "crisis nerviosa" y que era necesario "estabilizarla". Tras esto, el juez ha aplazado la audiencia a este lunes tras los reclamos de la defensa, así como los de los representantes de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno.

"ESTÁ PONIENDO EN RIESGO SU VIDA"

Más tarde, el expresidente boliviano Carlos Mesa ha rogado a Áñez que levante su huelga de hambre porque "está poniendo en riesgo su vida". El exmandatario se ha trasladado hasta la prisión de Miraflores, sin embargo las autoridades penitenciarias no le han permitido acceder al lugar aludiendo a razones sanitarias.

En este punto, Mesa ha denunciado que no se le ha permitido visitar a Áñez de una "manera arbitraria" y ha acusado a los funcionarios de prisiones de "no hacer otra cosa" que no sea "cumplir obsecuentemente las órdenes del poder político".

"Nadie está diciendo que (Áñez) no se someta a un juicio, cualquiera que este sea, pero que se someta a un juicio en condiciones de equilibrio, de una justicia independiente, que en este momento no existe", ha aclarado el expresidente en reivindicación de un juicio justo para la exmandataria.

Finalmente, ha invitado al relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Diego García-Sayán, a que se desplace hasta la cárcel de Miraflores para constatar las condiciones de Áñez.

"Creo que esta evidencia lo convencerá, tendré la oportunidad de hablar con él en las próximas horas de que en Bolivia no existe justicia. Naciones Unidas tiene que pronunciarse sobre este caso", ha zanjado Mesa.

La llegada del relator de la ONU coincide con la suspensión el jueves pasado del auto de apertura del juicio oral por el llamado caso 'Golpe de Estado II', por el que la expresidenta está acusada de haber actuado en contra de la Constitución y resoluciones contrarias a las leyes por haber asumido la Presidencia "sin cumplir los procedimientos", según la Fiscalía de Bolivia.

Áñez, que inició su huelga de hambre el miércoles, en vísperas de la apertura del juicio, tiene casos abiertos en su contra por el rol que desempeñó en la crisis política de 2019. También está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en el marco del caso 'Golpe de Estado I'.