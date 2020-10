AMP.- Bolivia.- Argentina denuncia la detención de uno de sus observadores para las elecciones en Bolivia

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno argentino ha denunciado la detención durante varias horas en La Paz de uno de los integrantes de su misión de observadores enviados a Bolivia para supervisar el proceso electoral del próximo domingo, concretamente un diputado del Parlamento argentino, Federico Fagioli. Sin embargo, La Paz subraya que ningún observador argentino fue arrestado.

"El Ministerio del Gobierno de Bolivia, respecto al caso del congresista argentino Federico Fagioli, aclara que ningún diputado ni funcionario consular de la República Argentina fue detenido o arrestado en ningún momento", según una nota oficial del Gobierno boliviano recogido por Unitel.

Posteriormente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha reiterado esta versión y ha asegurado que se garantiza la seguridad de todos los observadores e invitados internacionales a las elecciones generales de este domingo, 18 de octubre.

"Quiero dejar en claro que la seguridad de absolutamente todos los observadores y los que no son observadores, de los que ha invitado el MAS, está absolutamente garantizada en nuestro país, porque nuestro país es 100% democrático", ha afirmado Murillo en rueda de prensa recogida por la agencia de noticias oficial boliviana, ABI.

Además, Murillo ha destacado que Fagioli mintió a Migración sobre su flujo de ingresos a Bolivia, lo que se constituye en un delito, ya que negó haber entrado en el país en anteriores ocasiones, cuando sí lo hizo dos veces, en octubre y en noviembre de 2019.

Fagioli "no es bienvenido" en Bolivia, ya que falseó información sobre lo acontecido en las protestas de Sentaka y Sacaba de 2019. Sin embargo, se le permitió entrar tras la petición del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además ha recordado que Fagioli no pertenece a ninguna comisión oficial de observadores de las elecciones generales, sino que es un invitado de la presidenta del Senado (MAS), Eva Copa.

INTENTO DE SECUESTRO

El propio Fagioli ha denunciado desde la Embajada argentina en La Paz que el Gobierno "pudo haber intentado" secuestrarlo, pero no se concretó "gracias a la presión internacional y al personal de la embajada argentina".

"Ayer el gobierno de facto no me quiso dejar entrar a Bolivia a pesar de formar parte de una delegación argentina de legisladores invitada para presenciar las elecciones del domingo, y en un momento sospeché que me querían secuestrar, porque intentaron subirme a una camioneta no oficial en el aeropuerto de La Paz", ha declarado Fagioli a Radio Nacional de Argentina.

"No querían que me quede, me querían expulsar y que firmara un papel donde me hacía responsable de haber cometido delitos de lesa humanidad, una locura", ha explicado. "Básicamente ellos alegaban que yo había estado en noviembre pasado en Bolivia y que había cometido delitos de lesa humanidad, pero lo cierto es que vine con una comisión de paz que llegó para hacer entrevistas con la gente y organizaciones de derechos humanos para hacer un informe de la situación", ha argumentado.

"En un momento nos llevaron hacia afuera del aeropuerto con la intención de meternos en una camioneta roja no oficial, junto con un funcionario de nuestra embajada, Luca De María, que nunca me abandonó y que sufrió agresiones, y allí pensé que me querían secuestrar, porque trajeron mucha fuerza policial que amenazaba y atropellaba constantemente", ha indicado.

DETENIDOS EN EL AEROPUERTO DE EL ALTO

El diputado argentino Leonardo Grosso había denunciado en Twitter que la delegación, que asegura haber sido invitada por la presidenta del Senado, Eva Copa, entró sin problemas en el país en el aeropuerto de Cochabamba, pero al llegar al Aeropuerto de El Alto, en La Paz, fue detenida.

En varios vídeos publicados por el organismo en esta red social se ve cómo la policía del aeropuerto introduce en un coche a un hombre entre gritos de la delegación argentina y cómo otro hombre, funcionario de la Embajada argentina en La Paz según el país, sufre un ataque de asma.

La delegación argentina está formada por cinco personas: tres diputados, un senador y la directora de Diplomacia Parlamentaria del país austral.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha denunciado lo sucedido al asegurar que la misión argentina fue "maltratada" y ha advertido a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, de que "es directa responsabilidad" de su Gobierno "preservar la integridad de la delegación".

También el candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de este domingo, Luis Arce, ha condenado el "maltrato" que recibió Fagioli y ha exigido al Gobierno de Áñez que "respete los derechos de las delegaciones internacionales".

"Repudiamos la violencia y malos tratos ejercidos por el gobierno de facto de Áñez contra los legisladores argentinos que fueron invitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, como veedores del proceso electoral", ha afirmado Arce, favorito en los sondeos, a través de su cuenta en Twitter.

Las relaciones entre Bolivia y Argentina han sido tensas desde la asunción del peronista Alberto Fernández como presidente, ya que decidió acoger a Evo Morales como asilado en el país.

Desde entonces, Argentina ha sido uno de los centros de operaciones del MAS en el camino a las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebrará este domingo, lo que ha desatado una escalada de tensiones entre los Gobiernos de Áñez y Fernández.