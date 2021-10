Bolivia alerta de grupos que buscan "atentar" contra Camacho ante su declaración por el 'Golpe de Estado'

Subraya que las autoridades le proporcionarán seguridad como a "asesinos" o "feminicidas"

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha alertado este martes de que hay grupos que quieren "atentar" contra la vida del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, si bien ha recalcado que las autoridades le otorgarán seguridad como a los "asesinos" o "feminicidas", ante la citación para declarar en la Fiscalía por el caso 'Golpe de Estado'.

"Existiría un grupo de personas que quisiera atentar contra la integridad de Luis Fernando Camacho, sin embargo, estamos desplegando todos los operativos de Inteligencia para evitar que esto suceda", ha detallado Del Castillo en una entrevista en la televisión boliviana, recogida por el diario 'Página Siete'.

"De ser necesario hay que brindarle seguridad (...) como si fuera cualquier ciudadano que va a prestar una declaración, ya sea un homicida, ya sea un asesino o ya sea una persona que confabuló para matar, le vamos a prestar todas las garantías", ha agregado, antes de subrayar que "no se trata de algo especial" por el caso de Camacho, sino que las autoridades lo ven "día a día cuando va a declarar algún feminicida".

"Hay mucha gente que quiere hacerle daño porque siente que de alguna manera este accionar trae justicia para su persona, ya sea como asesino, como feminicida o personas que se organizaron para saquear los recursos del Estado o se organizaron para matar", ha concluido.

Camacho confirmó el lunes que acudirá el jueves a declarar ante la Fiscalía en el marco del caso golpe de Estado. Según la acusación del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), el exlíder cívico y uno de los cabecillas de las protestas contra el exmandatario tras las elecciones de 2019 es uno de los responsables del presunto golpe de Estado, por lo que habría cometido los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios citó a Camacho el 30 de septiembre. Entre los investigados por el caso también se encuentra el padre del gobernador cruceño, José Luis, que prestará su declaración este martes.

"Si me meten preso, con ansias voy a esperar a que él (Evo Morales) también le toque asumir su responsabilidad, ahí lo voy a esperar", señaló Camacho durante la reunión de opositores celebrada anoche, en la que se reclamó el "fin de la persecución" y la puesta en libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, en prisión preventiva por su rol en la crisis política de 2019.

DECLARACIONES "FUERA DE CONTEXTO"

Por su parte, el padre de Camacho ha acudido este martes a la Fiscalía de Santa Cruz, en vez de a la de La Paz, donde estaba citado, y ha presentado un memorial para que conste su "predisposición de someterse al proceso". José Luis Camacho ha alegado motivos de salud para evitar desplazarse a La Paz y que su vida corría supuesto peligro allí.

A la salida del Ministerio Público ha aludido a las supuestas declaraciones de Luis Fernando sobre que su padre había cerrado con los militares la salida de Morales y ha señalado que sus declaraciones están "fuera de contexto" y se han malinterpretado.

"Yo acudí al Comité Cívico preocupado por la estadía de mi hijo, que lo podían matar en La Paz. Ellos (los militares) me dijeron que no me preocupara, que sabemos que nuestras Fuerzas Armadas jamás van a tirar en contra del pueblo", ha explicado ante la prensa, recoge el diario 'El Deber'.

A su juicio, el Gobierno de Bolivia se ha basado en esas declaraciones sacadas para "montar el caso del supuesto golpe de Estado". En este contexto, respecto al proceso en su contra por terrorismo y sedición, ha asegurado que "siempre hay temor" ante las decisiones que "dependen de la voluntad de las personas".

Por último, ha valorado lo ocurrido entre octubre y noviembre de 2019 y ha insistido en que se trató de "un movimiento ciudadano que se dio en todo el país en contra de una actitud fraudulenta, en contra del abuso de la autoridad" y que "era el momento de hacerlo".