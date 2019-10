AMP.- Bolivia.- Dimite el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia por la suspensión del recuento

Publicado 23/10/2019 3:53:09 CET

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Antonio Costas, ha presentado este martes su dimisión por la interrupción del recuento de votos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el marco de los comicios celebrados el domingo en el país.

En una carta enviada al vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, Costas ha asegurado que su decisión es de carácter "irrevocable" ante la "desatinada decisión" de la sala plena del organismo electoral de suspender la publicación de los datos de la TREP, lo que ha provocado la "desacreditación" del proceso electoral.

"Por intermedio de la presente, hago conocer a usted mi renuncia irrevocable al cargo de Vocal del Tribunal Supremo Electoral, cargo al que accedí mediante una convocatoria pública el 10 de julio de 2015", recoge el texto.

En este sentido, ha detallado que "no participó en la decisión a pesar de ser el vicepresidente" del TSE. "La situación derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando innecesaria convulsión social, que espero sea pronto solucionada", ha lamentado en la misiva.

Durante una entrevista con el diario local 'El Deber', Costas ha defendido la veracidad de los resultados del TREP así como del cómputo oficial. "Habíamos hecho un trabajo esmerado, cuidadoso y logrado con el 94 por ciento del TREP antes de las 22.00 del domingo. Esta decisión totalmente precipitada de la Sala de no publicarlo y hacerlo un día después y provocarnos una situación tan compleja como esta no tiene racionalidad", ha advertido.

No obstante, ha subrayado haber "cumplido con el Estado y con la patria". "He permanecido hasta el momento que se ha llevado todo esto, pero seguir adelante así, sin acuerdo, sin racionalidad, yo creo que ya no está", ha sostenido antes de reafirmar que "ama el país y lo defiende siempre".

El propio TSE se ha pronunciado este martes en un escueto comunicado para "repudiar y condenar los actos de violencia" y "pedir a la población boliviana mantener el clima de paz en el que se desarrollaron los comicios del 20 de octubre".

El TSE ha incidido en que los resultados oficiales de las elecciones se darán a conocer "en el plazo establecido en la ley" y, hasta entonces, ha emplazado a los bolivianos a "hacer seguimiento" del escrutinio en su página web, "donde además se encuentran las actas electorales que respaldan la transparencia del proceso electoral".

Además, ha pedido a "las organizaciones políticas y a la sociedad civil que acompañen esta fase final de manera pacífica". "Este es el único camino para consolidar la democracia", ha remachado.

LAS MANIFESTACIONES

El origen de las protestas es la suspensión repentina del TREP la misma noche electoral. Hasta ese momento, con más del 80 por ciento escrutado, el TREP daba a Evo Morales un 45 por ciento y al candidato opositor Carlos Mesa, un 38 por ciento de los votos, obligando a celebrar una segunda vuelta entre ambos el próximo mes de diciembre.

El TREP se ha retomado en las últimas horas. Con el 95 por ciento del escrutinio completado, Morales ha repuntado hasta el 46 por ciento, mientras que Mesa ha caído al 37 por ciento. Si el presidente boliviano logra distanciarse diez puntos del líder opositor habrá eludido la segunda vuelta consiguiendo otros cinco años de Gobierno.

Mesa llamó el lunes a una "movilización democrática" para evitar lo que cree que es un intento del Gobierno de amañar los resultados electorales para impedir que Morales vaya a una segunda vuelta, la primera en 17 años, en la que podría ser derrotado si la oposición boliviana --normalmente atomizada-- une sus fuerzas.