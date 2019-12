AMP.- Bolivia.- Evo Morales insiste en que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de Bolivia

Publicado 14/12/2019 22:54:36 CET

Áñez acusa a Morales de ser irresponsable y fomentar la sedición y el terrorismo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha subrayado este sábado desde su exilio en Argentina que las elecciones presidenciales del pasado 20 de noviembre no fueron fraudulentas en contra de lo que sostiene la Organización de Estados Americanos (OEA).

Morales ha publicado dos mensajes en Twitter en los que señala "tres informes serios" que "destruyen argumento de los golpistas (...) y desnudan el fraude de la OEA": "Universidad Michigan (Walter Mebane), Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) de Washington y más de 100 expertos de prestigiosas universidades".

"Los tres estudios afirman que no hubo fraude y ganamos en la primera vuelta. Además, los 98 expertos piden a la OEA retractarse de su informe y solicitan al Congreso de Estados Unidos investigar la auditoría fraudulenta apadrinada por Almagro", secretario general de la OEA, indica Morales en su cuenta oficial en Twitter.

Desde este viernes Morales usa Twitter para hacer publicaciones políticas, después de obtener formalmente asilo político en Argentina y activar su aparato político convocando a los principales dirigentes de su partido a visitarlo. Morales dirigirá desde Orán, Argentina, a unos 20 minutos de la frontera, la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las próximas elecciones.

En otros mensajes ha criticado al Gobierno transitorio liderado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez a pesar de que la Cancillería de Argentina le pidió no hacer declaraciones políticas.

"El Gobierno de facto de Áñez, Camacho y Mesa pretende volver al pasado. Hablan de privatizar y entregar nuestras empresas estratégicas a las transnacionales. Están preparando el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI). El pueblo boliviano junto al proceso de cambio luchó por recuperar nuestros recursos naturales", afirma una de sus publicaciones.

El exmandatario también hizo referencia a las Fuerzas Armadas, a desembolsos del Banco Central de Bolivia y a la selección de vocales electorales. "Algunos comandantes de las FFAA que juraron ante mí la defensa de la Patria y la Constitución, hoy condecoran a golpistas que masacraron a los humildes en Sacaba, Senkata y otros lugares de #Bolivia, con pretexto de recuperar la democracia. Felizmente no son todos los militares", ha señalado.

ÁÑEZ REPROCHA A MORALES SER "IRRESPONSABLE"

Mientras, Áñez ha instado a Morales a no provocar actos de sedición ni terrorismo desde Argentina, donde se encuentra como refugiado político. "Lo que nosotros le pediríamos (a Morales) es que nos deje vivir en paz (...), esperemos que no provoque sedición y terrorismo desde donde esta porque debe respetar su calidad de refugiado (...) y no vamos a permitir los bolivianos que nos roben más elecciones", ha declarado Áñez a la prensa tras participar en la graduación de militares de los Cóndores Satinadores en Sanandita, Tarija.

Para Áñez, Bolivia está en un momento de "reconciliación y pacificación" y ha emplazado a Morales a "entender" que los bolivianos necesitan un cambio: "Nosotros estamos para defender la democracia y la libertad".

Por otra parte, ha asegurado que Morales puede volver a Bolivia "cuando quiera", aunque debe enfrentar la justicia boliviana por los delitos que cometió, como sedición y terrorismo.

"Él sabe que tiene que darle respuestas al país y tienen cuentas pendientes con la justicia y a ellos se tendrá que atener. Seguramente en los próximos días se va emitir esa orden de aprehensión porque nosotros ya hemos hecho las denuncias pertinentes", ha explicado. A su juicio, Morales es "un hombre irresponsable con el país", porque es el autor de convulsionar el país solo por su "necesidad de poder".

Evo Morales dimitió el pasado 10 de noviembre en medio de una ola de protestas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) apuntara "irregularidades" en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en las que obtuvo su reelección. Tras su dimisión, bajo presión del Ejército, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta.

Más de 30 personas han muerto y cientos han resultado heridas a causa de los enfrentamientos entre simpatizantes de Morales con las fuerzas de seguridad y otros sectores. En las últimas semanas la situación se ha calmado, aunque sigue habiendo protestas.