La Fiscalía de Bolivia imputa por varios delitos a otro exministro de Jeanine Áñez

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Bolivia ha imputado este martes al exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Iván Arias, que ejerció el cargo durante el Gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, por varios delitos.

En concreto, según la resolución de imputación formal, recogida por la agencia de noticias boliviana ABI, Arias habría cometido los presuntos delitos de nombramiento ilegal, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencias.

La designación a la que la Fiscalía alude es la Eddie García como director general ejecutivo del Centro de Comunicaciones de La Paz, que, según el Ministerio Público, no era idóneo para el cargo.

La denuncia contra Arias, actualmente alcalde electo de La Paz, la ha promovido su sucesor en el cargo, Edgar Montaño, que ha actuado en coordinación con la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos.

El Ministerio Público, que ha reiterado que Arias "es con probabilidad autor de los ilícitos", ha señalado que existe riesgo de fuga porque Arias no cuenta con ninguna actividad lícita "debidamente acreditada" y no cuenta con arraigo natural y social que sostenga su permanencia y presencia en la investigación.

Por ello, el fiscal Johan Muñoz ha solicitado medidas sustitutivas a la detención preventiva, como que Arias se presente cada diez días en la Fiscalía de La Paz, para garantizar que permanece en el territorio. También ha solicitado el pago de una fianza de 30 bolivianos (algo más de 3.600 euros) y que se prohíba comunicarse con García, entre otros.

Por su parte, Arias ha señalado que la imputación forma parte del "acoso" que ha sufrido desde que ganó la alcaldía de La Paz, aunque se ha negado a dar una valoración hasta que la reciba y ha asegurado que estudiará su "posición" con sus abogados.

"Una vez la conozca (la imputación) y la reciba daré mi opinión, yo tenía que tomar posesión (del cargo de alcalde) el 3 (de mayo) y ahora me están diciendo que quieren moverla al 5, espero que no sea para calzar la imputación con la posesión, forma parte de este acoso que he sufrido desde que he ganado la elección", ha dicho, según ha recogido el diario 'La Razón'.

La Justicia de Bolivia ha abierto investigaciones contra varios ministros de la época de Jeanine Áñez en el Gobierno. La propia expresidenta se encuentra en prisión preventiva desde el 15 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.