Los gremios y transportistas deciden no dialogar con el Gobierno y continuar con el paro en Bolivia

El Ejército suspende los actos previstos para este sábado debido a la situación de conflictividad social

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los gremios y los transportistas han decidido que no dialogarán con el Gobierno sin la derogación de la ley contra el blanqueo de capitales aprobada recientemente y han respaldado continuar el paro "indefinido".

La Confederación de Gremiales y los transportistas se han reunido este viernes en la ciudad boliviana de Cochabamba para definir su respuesta a la convocatoria del Ejecutivo al diálogo para intentar solucionar el actual conflicto en el país, donde se han producido bloqueos y enfrentamientos en el marco de las protestas.

"Estamos resolviendo que el Gobierno anule la Ley y hemos resuelto continuar con el paro movilizado que es indefinido", ha defendido el secretario ejecutivo de los Gremiales, Francisco Figueroa, tras horas de debate entre las distintas partes de los manifestantes.

Figueroa ha acusado al Gobierno de intentar una "estrategia" para "dividir el movimiento" con sus llamadas al diálogo, por lo que ha animado a sus "compañeros" a "estar en los bloqueos", mientras otros deben seguir "marchando", informa el diario boliviano 'El Deber'.

En este sentido, ha criticado que marchantes afines al Movimiento al Socialismo (MAS) --el partido gubernamental-- se están trasladado a Cochabamba y el municipio de Chapare justo en el día en el que el Gobierno ha convocado la negociación, una decisión que no ha sido respaldada por las bases de las protestas.

Por su parte, el dirigente de la Cámara de Transporte Pesado, Alfredo Borja, ha dicho que el diálogo tampoco ha sido respaldado por su sector.

No obstante, los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño; de Defensa, Edmundo Novillo; y de Economía, Marcelo Montenegro, han acudido a dialogar a Cochabamba y han logrado un acuerdo con algunas cooperativas de transportistas, tras lo que está previsto que conversen con representantes de los gremios, si bien solo acudirán los que son afines al MAS, ya que la gran mayoría respalda la decisión de la Confederación.

Por otro lado, el dirigente del Comité Cívico --otro de los sectores que apoyan el paro-- del departamento de Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha demandado que "no se negocie nada" con el Gobierno si no se deroga la cuestionada ley, recoge 'La Razón'.

"Hemos podido conseguir de que toda Bolivia se una en una sola voz: de que aquí no se negocia nada si no haya abrogación, no van a aceptar ninguna invitación del Gobierno si no abrogan la ley (de lucha contra el lavado de dinero). Eso es un pedido muy importante, es una batalla ganada", ha defendido.

ACTOS MILITARES SUSPENDIDOS

El ministro de Defensa de Bolivia ha informado de la suspensión de los actos previstos con motivo del Día del Ejército previsto para este sábado y ha ordenado el acuartelamiento inmediato de todas las unidades en medio de las protestas y el paro indefinido liderados por gremios y transportistas.

El Alto Mando Militar y el Ministerio de Defensa hicieron una evaluación de la coyuntura nacional y determinaron suspender para otra ocasión los actos protocolares en homenaje al Ejército, ha informado la agencia de noticias oficial boliviana, ABI.

"El contexto de los conflictos y la tensión, que se vive en Santa Cruz y otros departamentos, ha sido evaluado por el Alto Mando Militar y, luego de esta evaluación, se ha definido que los actos sean postergados para otra fecha en la que tengamos condiciones", ha explciado.

Este aplazamiento de los actos de homenaje será no solo en la ciudad de Santa Cruz --epicentro de las protestas y bastión de la oposición-- sino en todas las capitales de departamento, por lo que las unidades militares y su equipamiento deben regresar a sus cuarteles, ha apuntado Novillo.

"Se ha determinado que las unidades militares que tenían que realizar ese acto, luego del despliegue que se ha realizado, deben replegarse todos en forma inmediata a sus respectivas unidades militares. Ya se ha dado la instrucción, ya se ha dado la orden", ha indicado.

En los últimos días se ha observado una mayor presencia de tropas en Santa Cruz, lo que ha provocado malestar entre la población por producirse durante el paro nacional multisectorial para exigir la exigiendo la abrogación de la derogación de la ley contra el blanqueo de capitales, la Ley 1386, entre otras demandas.

ANIVERSARIO DE LA TOMA DE PODER POR ÁÑEZ

Por otra parte, este sábado la expresidenta autoproclamada Jeanine Áñez ha publicado en Twitter un mensaje reivindicando el segundo aniversario de su toma del poder con el apoyo militar y desplazando al entonces presidente, Evo Morales.

"Como vicepresidenta electa del Senado en ejercicio de la Presidencia de la Cámara Alta, Jeanine Áñez Chávez asumió la Presidencia de Bolivia por sucesión constitucional en defensa de la democracia y por la pacificación del país", ha subrayado.

El pasado 15 de octubre el Tribunal Constitucional de Bolivia determinó que la autoproclamación de Áñez no se ajustó a la legalidad y descarta que se hubiera producido un "vacío de poder", como defiende la oposición.

Tal "vacío de poder" no se produjo ya que los titulares del Senado y de Diputados seguían en funciones puesto que sus renuncias no habían sido tratadas aún en las respectivas cámaras, según el Constitucional.