AMP.- Bolivia.- La OEA confirma el inicio de la auditoría electoral en Bolivia pese a la negativa de Mesa

Publicado 31/10/2019 21:29:48 CET

Mesa reitera su rechazo al recuento de votos porque "ha sido pactado unilateralmente"

WASHINGTON, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha confirmado que este jueves comenzará la auditoría de los votos emitidos en las elecciones presidenciales que se celebraron en Bolivia el pasado 20 de octubre, a pesar de que el candidato opositor Carlos Mesa se ha negado a reconocer este recuento.

"La OEA inicia hoy el análisis de integridad electoral y auditoría del cómputo oficial de los comicios presidenciales del 20 de octubre en Bolivia", ha anunciado el bloque hemisférico en un comunicado.

El equipo de la OEA está formado por unos 30 expertos que se centrarán en cuatro aspectos: "la verificación de cómputos, lo cual incluye actas, papeletas y votos; la verificación del proceso, lo cual incluye aspectos informáticos; el componente estadístico y de proyecciones; y la cadena de custodia de las urnas".

La OEA ha avanzado que en las próximas horas se reunirán con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) "para solicitar toda la documentación y accesos que van a necesitar para su labor", algo a lo que el Gobierno boliviano se ha comprometido, según subraya la nota oficial.

"Cuando todos los especialistas estén desplegados, se hará un llamado a partidos políticos, academia y sociedad civil para que entreguen la información y las denuncias que consideren deben ser analizadas por los auditores", ha indicado.

Al mismo tiempo, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, desplegada de cara a los comicios, seguirá en Bolivia para "observar el trabajo que desempeñe el equipo de especialistas y auditores".

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló el miércoles que el informe preliminar de la auditoría se conocerá en unos diez o doce días. "Será comunicado al Gobierno boliviano y públicamente" y "sus resultados, tal como acordaron ambas partes, serán vinculantes", ha apuntado la OEA.

EL 'NO' DE MESA

Así, la auditoría comenzará sin que Mesa la haya aceptado. El líder opositor ha criticado que obedece a un acuerdo entre el Gobierno y la OEA que no ha tenido en cuenta "ni al país" ni a la oposición. "Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos, pactados unilateralmente", dijo el miércoles.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, ha pedido este jueves a Mesa que envíe al Gobierno su pliego de condiciones para aceptar el recuento, si bien ha advertido de que deben ser "viables". "Que no sean más bien obstáculos para no ponernos de acuerdo (...) Queremos encontrar soluciones", ha aseverado.

Mesa ya dijo el miércoles que, para que él acepte el escrutinio de la OEA, el presidente boliviano, Evo Morales, debe acceder a "desconocer" los resultados oficiales ya anunciados y a "la necesaria participación de la sociedad civil".

La OEA ha asegurado en su comunicado de este jueves que Almagro le explicó a Mesa en una conversación telefónica los puntos del acuerdo con el Gobierno para llevar a cabo la auditoría y el líder opositor "había expresado su acuerdo respecto a los mismos".

Sin embargo, el ex presidente y ex vicepresidente lo ha negado en otro comunicado. "La posición invariable de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana es la de no aceptar la auditoría mencionada", ha aclarado.

Mesa ha vuelto a señalar como razones de su negativa que "el Gobierno del MAS se empeña en dar por válidos los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y no ha permitido la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso".

"Reafirmamos que la auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS (Movimiento Al Socialismo) no ha consultado al país y ha sido pactada unilateralmente", ha zanjado Mesa.

CRISIS ELECTORAL

La crisis se desató la noche del 20 de octubre por la repentina suspensión de la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas ese día justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y Mesa.

El final del escrutinio ha adjudicado la victoria en primera vuelta a Morales, pero Mesa cree que los resultados oficiales son fruto de un "fraude gigantesco". En un primer momento reclamó una segunda vuelta, pero ahora pide directamente la anulación y repetición de las elecciones presidenciales.

En estos días, ambos bandos han llamado a la movilización de sus simpatizantes, lo cual ha derivado en enfrentamientos en las calles y quema de tribunales electorales. En las últimas horas, dos personas han muerto por la violencia en Santa Cruz, bastión opositor.