Bolsonaro acusa al juez De Moraes de querer alejarle de la política, pero advierte de que no está vencido

Afirma "no tener ni idea" sobre el escándalo de espionaje de los servicios de Inteligencia durante su mandato



MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha acusado al juez del Tribunal Supremo y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) Alexandre de Moraes de querer "alejarle" de la política, días después de que su segunda condena certificara aún más su inhabilitación, pero ha advertido de que "por ahora" no ha sido vencido.

"Por ahora él está ganando, pero todo en esta vida puede cambiar", ha dicho en relación al magistrado del Supremo durante un acto este viernes en el municipio paulista de Santos, a donde ha acudido a dos actos del Partido Liberal (PL).

Preguntado por su estrategia judicial, Bolsonaro ha dicho que "está analizando" las posibles salidas, si bien ha cuestionado con un símil marital el recorrido que pueda tener recurrir en los tribunales la nueva condena del TSE.

"Si tienes una pelea en casa con tu mujer, ¿vas a recurrir a la suegra?", se ha preguntado un Bolsonaro que ha reconocido no tener estrategia alguna. "Estrategia es lo que Alexandre de Moraes quiere, todos sabemos lo que quiere, que es alejarme de la política", ha apuntado el expresidente, recoge 'Folha de Sao Paulo'.

De Moraes, además de juez del Supremo es cabeza del TSE, donde actúa como relator de las causas que Bolsonaro y sus aliados tienen abiertas, siendo la principal la que investiga al expresidente como posible autor intelectual de los ataques a las instituciones del pasado 8 de enero, aunque la mayoría versan sobre sus infundadas y alocadas teorías sobre cómo tratar la pandemia del coronavirus.

La semana pasada, tanto él como el que fuera su compañero de fórmula presidencial, su exministro de Defensa Walter Braga Netto, fueron declarados culpables de haber utilizado los festejos del Bicentenario de la Independencia en septiembre de 2022 con fines electoralistas.

Anteriormente, Bolsonaro ya había sido inhabilitado durante ocho años por el TSE por sus ataques al sistema electoral brasileño durante una reunión en 2022 en la que congregó a un nutrido grupo de embajadores y diplomáticos extranjeros para persuadirles de los supuestos defectos de las urnas electrónicas.

"NI IDEA" DEL ESCÁNDALO DE ESPIONAJE EN LA ABIN

Por otro lado, Bolsonaro también ha respondido a las preguntas de la prensa sobre el recientemente destapado escándalo de espionaje de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) durante su mandato, negando cualquier acusación de este tipo.

"ABIN no interceptó a nadie. Según la prensa, hizo un estudio de 30.000 personas (...) ahora, me gustaría que fueran divulgados los nombres de esas 30.000 personas. Quién lo hizo y por qué: no tengo la menor idea", ha dicho Bolsonaro.

El expresidente ha asegurado que durante su mandato el ya renunció a dicha agencia y que el único conocimiento que tiene sobre el uso de estas prácticas de Inteligencia iban destinadas a identificar aglomeraciones de personas durante la pandemia.

El pasado mes, la Policía Federal inició una investigación sobre el supuesto espionaje que la ABIN había llevado a cabo durante el mandato de Bolsonaro contra rivales, políticos, periodistas y otros opositores a través de un sistema informático con el que pudo vigilar sus teléfonos móviles.