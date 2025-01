Dos militantes del movimiento campesino MST muertos en un ataque armado cerca de Sao Paulo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han muerto y seis más resultaron heridas tras ser tiroteadas en el asentamiento Olga Benário del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Tremembé, en el estado brasileño de Sao Paulo.

El ataque fue perpetrado en la noche del pasado viernes por "criminales que llegaron al lugar en coches y motocicletas disparando contra los habitantes", ha informado el Ministerio de Agricultura brasileño en un comunicado que identifica a los fallecidos como Valdir do Nascimento y Gleison Barbosa Carvalho.

Ya el sábado la Policía Civil de Sao Paulo ha informado de la detención ese mismo día de un hombre presuntamente implicado en el ataque y que sería de hecho el "mentor intelectual" del crimen. El detenido es conocido con el alias 'Nero do Piseiro' y tiene antecedentes por portar armas de fuego ilegalmente. El detenido, de 41 años de edad, ha sido identificado por testigos presenciales del ataque.

La Policía ha indicado que el ataque tendría como móvil las discrepancias en la negociación sobre un terreno situado dentro del área del asentamiento.

El coordinador del MST, Gilmar Mauro, ha revelado que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha puesto en contacto telefónico con él este sábado para trasladarle su solidaridad por este ataque y prometer que la Policía Federal participaría en la investigación.

Mauro ha denunciado que era "una tragedia anunciada" porque habían instado a intervenir al Ministerio Público y a la justicia "pero no hicieron nada" ante las amenazas e intentos de invasión por la "expansión inmobiliaria".

El propio Lula no ha reaccionado públicamente, pero ha publicado en su cuenta en X un mensaje del ministro de Agricultura, Paulo Teixeira, quien condenó el "gravísimo crimen". "He comunicado el crimen al secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo y he pedido que se abra una investigación de los autores y que vayan a prisión".

También ha reaccionado el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin. "Repudio vehementemente el cobarde ataque realizado contra familias asentadas en Tremembé-Sao Paulo que causó dos víctimas. Esperamos que la justicia esclarezca con rapidez lo ocurrido y castigue con el rigor de la ley a los autores de este crimen bárbaro", ha afirmado en su cuenta en X.

Quien no se ha pronunciado por el momento es el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, elegido por el partido opositor de extrema derecha Republicanos y que fue ministro de Infraestructura con el presidente Jair Bolsonaro.

El asentamiento Olga Benário tiene 690 hectáreas, en él residen 52 familias y está reconocido por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) desde diciembre de 2005.

El MST es una organización campesina brasileña fundada en 1985 que reivindica una reforma agraria frente a los grandes terratenientes para dar un medio de vida al campesinado sin tierra.