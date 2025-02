Lula no descarta denunciar a EEUU ante la OMC si Trump cumple sus amenazas arancelarias

El presidente brasileño apunta que puede ser candidato para 2026

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este viernes que no descarta denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si el presidente Donald Trump cumple con sus amenazas arancelarias.

Lula ha vuelto a incidir en su idea de actuar recíprocamente ante cualquier imposición arancelaria que llegue de Estados Unidos, sin descartar la respuesta de presentar una queja ante la OMC, si bien ha subrayado en la necesidad de entenderse con un socio con más de 200 años de relaciones diplomáticas y comerciales.

"Tenemos una relación de mucha igualdad. Ellos importan por valor de 40.000 millones de dólares, nosotros de ellos 45.000 millones, es el único país del mundo que tiene superávit en relación a Brasil. Queremos paz, no guerra", ha remarcado al mencionar la intención de Estados Unidos de aplicar aranceles al acero brasileño.

Lula ha insistido en que Brasil no desea tener un contencioso internacional con ningún país, pero actuará con respecto Estados Unidos en los mismos términos. "Si Trump tiene ese comportamiento hacia nosotros (...) habrá reciprocidad", ha remarcado en una entrevista este viernes para Radio Clube do Pará.

Asimismo, ha confirmado que todavía no ha conversado con el presidente Trump, aunque ha restado importancia al asunto afirmando que la relación entre ambos países es una cuestión de "Estados", no de personas en concreto. "Él se encarga de Estados Unidos, yo me encargo de Brasil", ha zanjado.

Si bien ha criticado que "la democracia parece no valer tanto" bajo el Estados Unidos de Trump, después de haberse erigido en su defensor tras la II Guerra Mundial, amenazando ahora con aranceles, expulsar a millones de personas, 'América para los americanos', o con tomar Canadá, Groenlandia, o el Canal de Panamá.

Por ello, Lula ha defendido la "tranquilidad" como motor de progreso universal y que Donald Trump "no puede hacer lo que quiere porque si sus acciones afectan a otros países, van a reaccionar".

NO DESCARTA SER CANDIDATO EN 2026

Por otro lado, Lula ha asegurado que no descarte presentarse a la reelección en 2026, si bien ha matizado que aún es "pronto" para tomar una decisión, que dependerá, ha explicado, no sólo de su estado de salud, sino también de la decisión que tomen los partidos que le apoyan.

"Es pronto para hablar de las elecciones de 2026. Si seré candidato o no depende del debate de muchos partidos políticos, de la sociedad brasileña", ha dicho Lula.

"Tengo 79 años, soy consciente de eso, no puedo mentir a nadie, mucho menos a mí. Si estoy al cien por cien de salud, con la energía que tengo (...) si creo que sea acertado creer que puede ser candidato, puedo serlo, pero no es mi prioridad ahora", ha dicho el presidente brasileño.

A diferencia de otros años, las próximas presidenciales en Brasil no tienen aún candidatos claros de cierta enjundia política. A la ambigüedad de Lula sobre su posible participación en 2026 se suma la inhabilitación del expresidente Jair Bolsonaro debido a sus problemas con la Justicia, que podrían aumentar la semana que viene ante una previsible denuncia por intento de golpe de Estado en 2022.