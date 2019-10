AMP.- Cachemira.- Mueren tres milicianos en un enfrentamiento con las tropas indias en Cachemira

Publicado 16/10/2019 19:55:41 CET

Las autoridades de India han anunciado este miércoles la muerte de tres presuntos milicianos en un enfrentamiento con las fuerzas indias en la disputada región de Cachemira, en el primer incidente de este tipo desde que las líneas telefónicas fueron restablecidas para recuperar la normalidad en el territorio.

Los soldados indios han realizado una redada en la localidad de Anantag, situada en el sur de Cachemira, tras recibir información de Inteligencia que indicaba que varios milicianos se habían refugiado allí.

Según las informaciones recogidas por el diario local 'The Times of India', los tres supuestos milicianos se habían unido recientemente al grupo terrorista Lashkar-e-Taiba (LeT).

Los sospechosos han sido identificados como Nasir Gulzar Chadru, alias 'Abú Hanan', Zahid Ahmad Lone y Aaqib Ahmad Hayam, todos ellos sospechosos de ser integrantes de LeT.

Las fuerzas de seguridad han impuesto restricciones de viaje cerca del lugar del enfrentamiento para evitar altercados. Los detractores del Gobierno indio en Cachemira suelen reunirse para lanzar piedras a los agentes tras la muerte de milicianos.

Por otra parte, las autoridades indias han confirmado la muerte de dos civiles en ataques ejecutados por presuntos terroristas en esta región del país, según los medios locales.

Una de las víctimas mortales es un vendedor de fruta que ha sido tiroteado en la localidad de Shopian, un incidente en el que otro civil que se encontraba junto a él ha resultado herido de gravedad, tal y como ha informado la cadena NDTV.

En un segundo incidente, otro civil ha muerto y otro ha resultado herido después de ser tiroteados cerca de la estación de tren de la ciudad de Pulwama, según 'The Times of India'.

India restauró el lunes servicio de telefonía móvil en Cachemira después de dos meses de suspensión en el marco de las habituales tensiones en el territorio, cuya soberanía reivindica también Pakistán.

Ambos países se disputan la región de la Cachemira histórica desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre las dos potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.

En la zona operan grupos separatistas que abogan por la independencia o la unión con Pakistán. Nueva Delhi acusa a Islamabad de patrocinar estas milicias, pero los paquistaníes niegan toda implicación y aseguran que su apoyo a los separatistas es meramente moral y diplomático.

Las estimaciones cifran en unos 45.000 los fallecidos debido a este conflicto desde finales de la década de 1980. En el primer semestre de 2019, han muerto más de 300 personas en la región, según los datos recopilados por el Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED).