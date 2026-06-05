Cerdán niega cualquier delito y se desliga de la presunta trama del 'caso Leire Díez'

Archivo - El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado este viernes de forma "absoluta y radical" cualquier delito y se ha desligado de la presunta trama del 'caso Leire Díez'.

Cerdán ha reivindicando su inocencia, a través de un comunicado distribuido a los medios de comunicación, frente a las "actuaciones, presiones, injerencias y manipulaciones" que se le han "atribuido",y ha asegurado que "el objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas".

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz sitúa a Cerdán como el presunto cabecilla de una supuesta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan al PSOE y al Gobierno.

Asimismo, ha reivindicado su "inocencia y la necesidad de proteger su presunción como un valor esencial en una sociedad democrática" y se ha desvinculado de "relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad" con el grupo 'Hirurok' o "cualquier otra trama". "Ni existe mensaje o comunicación alguna emitida por mi persona que permita sustentarlo", ha aseverado.

"Hace justo un año ya fui objeto de una campaña mediática parecida instada por otra actuación de esta misma unidad de la Policía Judicial que comportó incluso mi ingreso en prisión bajo la acusación de haber cobrado un mínimo de 5 millones de euros", ha argumentado Cerdán.

Y ha expresado que esa acusación no se ha probado "con un informe patrimonial" que, "un año después, no ha sido emitido todavía" por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

TESTIGO EN EL CASO QUE INVESTIGA EL JUEZ ZAMARRIEGO

Cerdán ha criticado que la Policía Judicial "no inicia investigaciones sobre hechos concretos con apariencia delictiva y luego busca sus responsables", sino que "utiliza la metodología inversa". Según él, "se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos con la finalidad de encontrar 'algo' que pueda servir para ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública".

"Sólo así se puede entender que mi nombre vaya circulando sucesiva y progresivamente en distintos temas: primero mascarillas, después obra pública, después financiación ilegal del partido, ahora Hirurok, SEPI y lo que haga falta", ha manifestado.

Cerdán ha subrayado que fue citado como testigo en la otra causa que investiga el juez Arturo Zamarriego en los juzgados de Plaza de Castilla sobre presuntas maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez para conseguir información comprometedora de mandos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

El exsecretario de Organización socialista ha recalcado que en esa causa, "después de meses de instrucción, en ningún momento se planteó cambio" de su estatus procesal y recrimina que este procedimiento haya sido "ampliamente publicado y publicitado, constando incluso las declaraciones en Youtube".

Y ha puesto de manifiesto que "a día de hoy nadie" le ha dado una explicación "del motivo de la necesidad y legalidad de una segunda investigación paralela", en referencia a la causa que dirige el magistrado Pedraz.

NO VE COMPETENTE A LA AUDIENCIA NACIONAL

Asimismo, Cerdán ha presentado un recurso contra la pretensión del juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz de unificar y asumir las dos causas abiertas en el marco de la investigación del 'caso Leire Díez', al señalar que el tribunal "no es competente para instruir" los hechos que ya venía investigando el juez Arturo Zamarriego en un juzgado de Plaza de Castilla (Madrid).

En un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el exdirigente socialista argumenta que "todos los hechos investigados fueron presuntamente cometidos en la Comunidad de Madrid, y en todo caso, en relación a sedes de entes públicos en dicha Comunidad ubicados", por lo que rechaza la competencia de la Audiencia Nacional.

"Más allá de combatir, por no concordar con la realidad, las afirmaciones contenidas tanto en la petición de la Fiscalía como en el auto recurrido en cuanto a las investigaciones judiciales existentes, esta parte se opone frontalmente a la petición de inhibición acordada por entenderla no ajustada a derecho, en tanto que estamos ante dos procedimientos incoados por lo mismos hechos, que, en todo caso, y para no vulnerar el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley, deben acumularse y conocerse en el primer procedimiento judicial incoado", argumenta.

Para Cerdán, "en el presente supuesto, ni el criterio territorial, ni el temporal ni el relativo al objeto del presente procedimiento justifican" que sea Pedraz y no Zamarriego "quien continúe conociendo e investigando los mismos".

El juez Pedraz reclamó unificar y asumir las dos causas abiertas en este momento, después de un auto dado a conocer la semana pasada en el que describía que la presunta trama, cuyo liderazgo y coordinación atribuye a Cerdán y Díez, respectivamente, llevó a cabo acciones para "desestabilizar" aquellas investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno o al PSOE.

Zamarriego investiga desde el año pasado a Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntamente pedir información comprometedora de jueces, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad a cambio de beneficios judiciales.