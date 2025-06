AMP.- Cerdán está "seguro" de que no se le puede implicar en amaños de contratos y comparecerá tras el informe de UCO

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha desvinculado este jueves de cualquier posible amaño de contratos para el supuesto cobro de comisiones y ha asegurado que convocará a los medios de comunicación cuando conozca el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar. Convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más", ha declarado Cerdán en los pasillos del Congreso.

Al ser preguntado expresamente si puede asegurar que ese informe de la UCO no le va a implicar en ningún amaño de contrato, Cerdán ha respondido tajante: "Completamente seguro". Además, ha añadido que él no ha participado "en ninguna conversación de ese tipo", en alusión a la supuesta grabación que recogería ese informe de la UCO.

NO RECUERDA UNA CONVERSACIÓN CON KOLDO DE ESE TIPO

"No recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo", ha señalado el 'número tres' del PSOE, que espera convocar una rueda de prensa entre la tarde de este jueves y el viernes, cuando conozca el contenido íntegro del informe de la UCO.

"Mientras tanto, ¿de qué quieren que hable? No conozco el informe, son todo filtraciones, no conocemos nada más", se ha quejado antes de reiterar que está "muy tranquilo" porque no ha cometido "ninguna ilegalidad".

EL PSOE SALIÓ ANOCHE EN SU DEFENSA Y EL TS LE OFRECE DECLARAR Anoche, el PSOE salió en defensa de Cerdán al asegurar que "no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública". "Jamás ha cobrado una comisión por ello", señaló el partido en un comunicado.

Además, el PSOE indicó que "cuando se conozca la totalidad del informe" el propio número tres del PSOE "dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona".

Cerdán ha hecho estas declaraciones este jueves, minutos antes de que el Tribunal Supremo le haya ofrecido declarar voluntariamente el próximo 25 de junio tras hallar "consistentes indicios" en su contra en el informe de la UCO sobre su presunta participación junto al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García en la adjudicación ilegal de obras a cambio de comisiones.