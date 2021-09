Dimite un vicepresidente de la Convención Constitucional de Chile tras admitir que fingió padecer cáncer

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los vicepresidentes de la Convención Constitucional chilena, Rodrigo Rojas Vade, ha anunciado este domingo su dimisión del cargo para el que fue elegido el pasado mayo tras admitir que mintió acerca de padecer cáncer cuando se presentó a los comicios.

La Mesa ampliada de la Convención Constitucional ha aceptado la dimisión de Rojas Vade y ha agregado que lamentan "profundamente lo ocurrido", mientras que "empatizan con el dolor que esta situación ocasiona", informa 'La Tercera'.

"Mantenemos nuestro compromiso irrestricto con la transparencia y la probidad en el ejercicio de nuestros cargos, por lo que iniciaremos los procedimientos internos correspondientes. Asimismo, pondremos a disposición de los organismos respectivos todos los antecedentes de los cuales dispongamos", ha precisado la mesa en un comunicado.

Tras conocerse la noticia, un terremoto político en Chile, la mesa directiva de la Convención Constitucional ha remitido un oficio a la Fiscalía Nacional pidiendo que se abra una investigación por los delitos que habría cometido Rojas en su declaración de patrimonio e intereses.

En el documento advierte que Rojas declaró en esos documentos una deuda bancaria que relacionó con su tratamiento de cáncer, enfermedad que reconoció no padecer, por lo que dicha declaración de patrimonio "no sería fidedigna".

El futuro de Rojas Vade en la Convención Constituyente no se ha definido, ya que por el momento solo ha renunciado a la vicepresidencia, no a su puesto en la convención, y al tratarse de un mecanismo tan novedoso, para el que solo se han convocado elecciones una vez, se desconoce cómo afectaría al mecanismo de la misma. No obstante, y a pesar de una eventual salida, no afectaría al quórum de dos tercios.

En este sentido, la mesa ha asegurado que "el trabajo de la Convención seguirá el curso institucional previsto para los próximos días, en que se inicia la deliberación de las normas reglamentarias por parte del pleno".

El sábado saltó la noticia sobre el falso diagnóstico de Rojas Vade cuando él mismo publicó un vídeo en su cuenta de Instagram admitiendo que había mentido sobre un cáncer que había dicho padecer ya durante el estallido social de 2019 y durante la campaña para la Convención Constituyente.