AMP.- Chile.- El rechazo a Piñera en las encuestas va en aumento en medio de la crisis en Chile

Piñera reconoce que le "duele" la caída en las encuestas, pero rechaza dimitir

SANTIAGO, 16 Dic. (Agencia Uno/EP) -

El rechazo al presidente chileno, Sebastián Piñera, ha crecido dos puntos hasta el 79 por ciento en apenas una semana, en medio de la crisis que sufre el país por las protestas contra la desigualdad social, según un sondeo de opinión publicado este lunes por Cadem.

Mientras el rechazo a Piñera sigue escalando su aprobación, en cambio, se ha estancado en un trece por ciento. Lo mismo ocurre con el Gobierno, que se mantiene con un 15 por ciento de apoyo, si bien los críticos han pasado del 76 al 78 por ciento.

Estos números se explican porque, al mismo tiempo, un 74 por ciento de los interrogados cree que el país va por mal camino en materia política, económica y social. En concreto, un 93 por ciento considera que la economía chilena está estancada o en retroceso.

Preguntados sobre la batería de medidas anunciadas por Piñera en repuesta a las protestas, el rechazo también ha ido en aumento. Un 56 por ciento consideró que los primeros anuncios fueron malos o muy malos, cifra que se sitúa en el 70 por ciento respecto a las últimas medidas.

Por otro lado, Cadem ha registrado un 80 por ciento de respaldo al colectivo feminista LasTesis, frente a un 14 por ciento de quienes tienen una imagen negativa del mismo. Este grupo chileno ha adquirido notoriedad mundial como autor de la 'performance' 'El violador eres tú'.

El propio Piñera ha reconocido que le "duele" la caída en las encuestas. "Me duele el bajo apoyo, porque lo único que uno hace es trabaja para mejorar la vida de los chilenos", ha afirmado en una entrevista en la Asociación de Radiodifusores de Chile. Sin embargo, ha subrayado que "no hemos abandonado nuestro programa de gobierno". "Si uno lo ve estaba contemplado el aumento de las pensiones, de los ingresos, una reforma a la Salud, Educación", ha asegurado.

Sin embargo, descarta la dimisión. "No he pensado en renunciar, por una razón simple: fui elegido presidente por una mayoría de chilenos y tengo el deber de cumplir ese mandato. A veces el camino más fácil puede ser escapar, eludir. No soy de esas personas".

CRISIS EN CHILE

Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional.

Más de 20 personas han muerto por la represión de las manifestaciones contra el Gobierno, entre ellas cinco de las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha acusado a las fuerzas de seguridad.

Piñera, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, pidió perdón por no escuchar a los chilenos, anunció una "agenda social" para colmar sus demandas y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo.

Además, el presidente chileno ha accedido 'in extremis' a un proceso constituyente que se decidirá en un plebiscito el próximo mes de abril. Pese a ello, las protestas han continuado.