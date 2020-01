AMP.- China.- Elevan a 17 las muertes en China a causa del coronavirus y a 444 los casos confirmados

Publicado 22/01/2020 17:21:31 CET

WUHAN (CHINA), 22 Ene. (Xinhua/EP) -

Las autoridades chinas han confirmado este miércoles que 17 personas han muerto en la provincia de Hubei, en el centro del país, a causa del coronavirus que afecta ya diversos puntos del país y que por el momento se ha extendido a Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Japón y Estados Unidos.

Los casos de afectados han ascendido hasta 444, según las mismas fuentes. De estos casos confirmados, 399 pacientes están recibiendo tratamiento médico en diversos hospitales, donde 71 de ellos permanecen en estado grave y 24 están en estado crítico.

El vicegobernador de la provincia china, Yang Yunyan, ha indicado que se está sometiendo a diversos exámenes médicos a unas 2.500 personas, de las que 863 ya han abandonado los centros de salud.

Asimismo, la región ha activado el nivel II de emergencia sanitaria, la segunda más alta del país. En este sentido, se ha puesto a disposición de la población un centro de gestión, control y tratamiento del virus en la localidad de Wuhan, capital de Hubei y epicentro del brote.

Diversas ciudades de la región, como Bangkok, Hong Kong, Seúl o Sídney, están aumentado las medidas de precaución contra el virus, por lo que han introducido análisis obligatorios en las terminales de llegada de los aeropuertos donde podría producirse un mayor indicio de la enfermedad.

Este mismo miércoles, la región administrativa especial china de Hong Kong ha registrado sus dos primeros casos, mientras la cifra de fallecidos en la China continental prácticamente se ha duplicado en un solo día.

Macao, por su parte, también ha confirmado un caso del virus en una mujer de 52 años procedente de Wuhan, que ha dado positivo tras visitar un hospital de la zona, según informaciones del diario local 'South China Morning Post'. Otras dos personas que viajaban con ella se encuentran por el momento en cuarentena.

Su caso expone los desafíos a los que se enfrentan las autoridades a la hora de supervisar y controlar la propagación de la enfermedad, dado que la mujer no presentaba síntomas cuando llegó a Macao.

Además, un equipo de expertos de la Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado la transmisión de persona a persona del coronavirus, que posee un posible origen zoonótico, y el contagio de personal médico.

LA OMS, PREOCUPADA POR LA TRANSMISIÓN EN GRANDES CIUDADES

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha señalado que la principal "preocupación" con el nuevo coronavirus detectado en China es que se contagie entre humanos, especialmente en aquellos núcleos urbanos donde viven un gran número de personas, lo que aumentaría su expansión más rápidamente.

"La preocupación es que el virus se contagie de persona a persona. En países donde hay una gran concentración humana y la transmisión puede ser más importante. Nos preocupa qué capacidad letal tiene ese virus, cuánta mortalidad podría causar y su modo de transmisión. Hay virus que se extienden facilmente, pero no causan mortalidad. Hay mucho que investigar", ha señalado Neira en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Sobre las medidas que se van a tomar desde el organismo sanitario internacional, ha indicado que "todo va a depender de la virulencia del coronavirus y su capacidad de transmisión".

"Va a necesitar una serie de medidas internacionales que si se aprueban en el comité se pondrán en marcha. Si no se aprueban estas medidas, pues no serán necesarias, pero seguiremos investigando la posible expansión de ese virus si no llegamos a un acuerdo", ha asegurado.

Los coronavirus son una gran familia de virus respiratorios que pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio de Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

Los signos y síntomas clínicos de los pacientes informados en este grupo son principalmente fiebre, con algunos que tienen dificultad para respirar y radiografías de tórax que muestran infiltrados pulmonares bilaterales.