AMP.- Colombia.- Detienen en Colombia al exjefe del ELN 'Francisco Galán' por su implicación en un secuestro en 2000

Publicado 24/02/2020 20:13:48 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Colombia detuvo el sábado en Medellín a Mario Pieschacón Negrini, alias 'Francisco Galán', antiguo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y encargado durante años de acercar la paz de la banda armada con el Gobierno, por un delito de secuestro, homicidio y hurto, como parte de la investigación por el secuestro de 64 personas en el año 2000. Sin embargo, 'Galán' llevaba ocho años en prisión cumpliendo una pena de 15 años por rebelión y otros delitos cuando se produjo el secuestro.

La detención de 'Francisco Galán' se produjo tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Colombia en relación a los hechos que ocurrieron el 17 de septiembre del año 2000 en los que varios integrantes del ELN secuestraron a 64 personas que se encontraban en varios establecimientos públicos situados en el kilómetro 18 de la carretera que une Cali con Buenaventura, a la altura del Valle del Cauca.

'Francisco Galán', quien para las autoridades ya no ejerce labores de mediación para alcanzar una mesa de diálogo entre la guerrilla y el Gobierno de Colombia tras una resolución presidencial firmada en enero de 2019, ha sido acusado de secuestro con extorsión, homicidio culposo y hurto calificado y agravado, tal y como ha señalado el diario 'El Espectador'.

Además de 'Galán', la Fiscalía, en el marco de la misma investigación, también ha ordenado la detención de otros ocho guerrilleros del Comando Central del ELN, entre ellos, el histórico Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'; Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'; Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'; Rafael Sierra Granados, alias 'Ramiro Vargas'; Carlos Arturo Velandia Jagua, alias 'Felipe Torres'; y Fernando Sánchez Sánchez, alias 'Élite'.

Tras conocerse la detención, el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha pedido la liberación de 'Galán' y de Juan Carlos Cuéllar por considera que "son unas personas convencidas de la paz". "Ojalá liberen a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuéllar. Estuvieron en la cárcel más de 20 años. No hay proceso con el ELN, pero estas personas son convencidas de la paz de verdad. No han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el ELN actual", ha apuntado Uribe en Twitter.