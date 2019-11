AMP.- Colombia.- Duque responde con evasivas a la prensa sobre el bombardeo en Caquetá: "¿De qué me hablas, viejo?"

Publicado 07/11/2019 21:56:21 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha rehusado contestar a una pregunta directa sobre el bombardeo efectuado el pasado mes de agosto por las Fuerzas Militares contra disidentes de las FARC en Caquetá en el que murieron ocho menores y que ha provocado la dimisión del ministro de Defensa, Guillermo Botero.

"¿De qué me hablas, viejo?", fue la respuesta que el periodista de 'El Heraldo' Jesús Blanquicet obtuvo de Duque cuando le preguntó el miércoles sobre lo ocurrido en esta operación militar, tal y como se ve en un vídeo difundido por el informador en redes sociales.

Según el relato de Blanquicet, los medios de comunicación fueron convocados a un acto en Barranquilla donde se suponía que Duque "iba a dar declaraciones", pero al terminar el evento les informaron de que el mandatario se iría sin atender a la prensa.

Blanquicet y el cámara de 'El Heraldo' Luis Rodríguez le siguieron y abordaron en la calle, donde se estaba haciendo fotografías con turistas. Ahí lograron preguntarle qué sabía del bombardeo en Caquetá, pero Duque respondió con dicha evasiva.

A continuación, de acuerdo con Blanquicet, personal de seguridad de la Presidencia le retuvo y agredió. "La intención era arrodillarme o tumbarme al suelo (...) Uno de ellos me da un golpe a la altura del riñón", ha contado en Caracol Radio.

Al parecer, la consejera presidencial Karen Abudien se acercó a ellos para pedirles que borraran las imágenes que el cámara había tomado de lo sucedido, ofreciendo a cambio una entrevista con Duque. "Un policía le dice o borras o me dan la cámara", ha relatado Blanquicet en alusión a su compañero, apuntando que Abudien les pidió perdón.

De momento, el jefe de Estado no ha comentado públicamente el incidente. No obstante, el periodista de Caracol Radio Gustavo Gómez ha contado que el presidente le ha explicado que no atendió a Blanquicet porque no le escuchó y que, en cualquier caso, el protocolo de seguridad le impide pararse a hablar con alguien sin identificar.

MENSAJE A DUQUE

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia ha denunciado que Blanquicet "sufrió tres violaciones a su libertad de prensa: agresión física, obstrucción de su trabajo y solicitud de eliminación de material periodístico legítimamente recogido", cuestiones que se agravan "por el hecho de provenir del equipo de la Presidencia de la República".

"El mensaje que deja Presidencia con su actuar es contundente: a los periodistas que indagan sobre asuntos que resulten incómodos se les castiga con agresiones. Este mensaje no sólo llega al periodista agredido, también llega a los demás periodistas y medios de comunicación del país, quienes se pueden sentir disuadidos de hacer preguntas incómodas y a los funcionarios y ciudadanos, quienes pueden leer esto como una autorización para agredir a los periodistas", ha reprochado.

La acción militar ha generado una fuerte polémica que se ha traducido en la dimisión de Botero como ministro de Defensa. La oposición en el Congreso amenaza incluso con denunciar a Duque ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

La FLIP ha recordado que "todos los funcionarios tienen un deber de tolerancia al escrutinio y las preguntas de los periodistas y demás ciudadanos, por el interés público que tienen sus acciones y decisiones", un deber que "se acentúa cuando se trata del presidente de la República quien, por ostentar el más alto cargo electivo del país, está sometido al mayor grado de escrutinio social".

Así, ha pedido a Duque que "rechace las agresiones contra el periodista y emita, en nombre de su equipo de seguridad, disculpas públicas", que "impulse la investigación y sanción de los responsables de las agresiones" y "emita un mensaje público en apoyo al trabajo periodístico, rechazando todo tipo de agresiones, estableciendo las garantías necesarias para el cubrimiento periodístico de sus actividades".

La FLIP, que se encarga de velar por la libertad de prensa en Colombia, ha informado de que se ha puesto en contacto con el Alto Consejero Presidencial para las Comunicaciones, Álvaro García, según el cual "el mensaje del presidente Duque es de total respeto hacia el trabajo de los periodistas y que están preparando una respuesta oficial".