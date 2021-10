La Embajada de EEUU en Colombia felicita a Duque por la captura de 'Otoniel'

Duque condecora a las tropas involucradas y avisa al sucesor de 'Otoniel' de que las autoridades van a por él

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha felicitado este domingo al presidente colombiano, Iván Duque, por la detención de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', líder del Clan del Golfo.

"Estados Unidos celebra los enormes esfuerzos del gobierno colombiano que han llevado a la captura y detención de Dairo Antonio Úsuga alias 'Otoniel'", ha apuntado un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

La propia Embajada ha publicado un mensaje en Twitter en el que felicita concretamente a Duque. "Felicidades al Gobierno de Colombia e Iván Duque por la captura del violento narcotraficante 'Otoniel'. La cooperación de las fuerzas de seguridad juega un papel fundamental para brindar a los colombianos la seguridad que merecen", ha apuntado.

Un portavoz ha destacado que se trata de un "narcotraficante extremadamente violento" que es buscado por Estados Unidos desde 2009. Concretamente es requerido por al menos tres tribunales estadounidenses --Tribunal del Distrito Sur de Florida, Tribunal del Distrito Este de Nueva York y Tribunal del Distrito Sur de Nueva York-- para responder por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.

"Él y quienes están bajo su mando han utilizado la violencia y la intimidación para causar estragos en la vida de los colombianos de las zonas rurales durante décadas", ha recordado un portavoz de la Embajada norteamericana.

"Junto con los esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible y nuestro enfoque holístico de las operaciones antinarcóticos, la cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley acerca a los colombianos a la seguridad duradera que merecen", ha añadido, según recoge el diario colombiano 'El Espectador'.

En Colombia, Otoniel está acusado de docenas de crímenes, pues en su contra ya hay seis sentencias en firme. Según la Policía, Úsuga es el responsable del soporte y expansión criminal del grupo armado organizado del Clan del Golfo, conformado por 3.800 integrantes.

CONDECORACIÓN A LAS TROPAS

Por su parte, Duque ha felicitado y condecorado a las tropas de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares que han logrado la captura de 'Otoniel' por "su servicio y entrega a Colombia", según recoge la Presidencia de Colombia en sus redes sociales.

"Ustedes lograron una operación de inteligencia sin precedentes para romper ocho anillos de seguridad, detectar los hábitos alimenticios del bandido, sus técnicas de comunicación, sus desplazamientos y lograron el más importante triunfo de la inteligencia contra el narcotráfico", ha expresado.

Además, ha avisado a 'Chiquito Malo' --a quien se considera como sucesor de 'Otoniel' al frente del Clan del Golfo-- de que con la captura del líder narcotraficante "Colombia se hace más grande" y las autoridades van "a por más".

"El Clan del Golfo tiene sentenciado su final y por eso a 'Chiquito Malo', un bandido alcahueta de Otoniel, también el mensaje que se le envía es claro: o se entregan o vamos a por ustedes", ha aseverado.

Finalmente, el mandatario colombiano ha remarcado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, la cual ha convertido en un "compromiso personal" y ha avisado de que seguirá combatiendo esta delincuencia.

"Llegamos a donde tengamos que llegar, no nos pone el ritmo la delincuencia y la vamos a seguir combatiendo como lo hemos hecho. Le prometí a Colombia que caería ese bandido ('Otoniel'), lo volví un compromiso personal, no había un solo día que no estuviéramos trabajando por esa operación", ha zanjado Duque.