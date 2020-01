AMP.- Colombia.- Una militar herida por un atentado contra una base aérea del noreste de Colombia

Publicado 10/01/2020 15:25:29 CET

Duque culpa a la guerrilla del ELN, a la que acusa de no tener "voluntad de paz"

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una suboficial de las Fuerzas Armadas Colombianas ha resultado herida por un "atentado terrorista" perpetrado este viernes de madrugada en una base del departamento colombiano de Casanare, en la zona noreste del país, según ha informado la Fuerza Aérea.

El ataque, perpetrado "con artefactos explosivos improvisados de tiro parabólico" que estallaron en el interior de la base de Yopal, ha tenido lugar en torno a las 2.20 (hora local). El comandante de la Fuerza Aérea, Ramsés Rueda, ha explicado que los asaltantes lanzaron desde un camión 25 artefactos, de los cuales tres cayeron dentro de las instalaaciones.

El organismo ha confirmado en un comunicado una única persona herida que "se encuentra estable y no presenta lesiones de gravedad". Según Rueda, uno de los objetos lanzados ha impactado cerca del lugar de descanso de los militares, según el diario 'El Espectador'.

Las autoridades trabajan para verificar los daños sufridos por las instalaciones y, al mismo tiempo, "establecer causas y autores de este acto terrorista, que atenta contra la vida de los hombres y mujeres que sirven a los colombianos desde su Fuerza Aérea", ha lamentado la institución.

DUQUE SEÑALA AL ELN

Ramsés ha preferido no "atreverse" a señalar a ningún grupo concreto, aunque sí ha apuntado que "es un área donde delinque el ELN", en alusión al Ejército de Liberación Nacional.

El presidente, Iván Duque, ha dado por hecho que el ELN está detrás del ataque, alegando que "siempre tratan en estos momentos del año de afectar unidades militares". Precisamente este 17 de enero se cumplirá el primer aniversario al atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander, que se saldó con la muerte de 22 militare.

"El ELN demuestra que no tiene voluntad de paz con Colombia. Como lo ha demostrado la Fiscalía, este grupo está detrás del asesinato de líderes sociales y de excombatientes", ha subrayado Duque, que tras llegar al poder rompió el acercamiento político iniciado por su predecesor, Juan Manuel Santos.

El actual Gobierno sostiene de que no reanudará las conversaciones hasta que la guerrilla no renuncie por su cuenta a las acciones armadas y libere a todos los secuestrados. El ELN, por su parte, descarta dar pasos de forma unilateral si no hay ningún tipo de gesto de las autoridades.