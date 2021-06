Nicolás Rodríguez, alias 'Gabino' renuncia a la primera comandancia de la guerrilla del ELN

Antonio García le sustituirá al frente del grupo

El Gobierno responde que lo que esperan es la renuncia de su "actuar criminal"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nicolás Rodríguez, alias 'Gabino', ha renunciado a la primera comandancia de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alegando motivos de salud, según ha anunciado el grupo en un comunicado publicado este jueves.

Rodríguez ha explicado que en julio de 2018, en el marco de un acuerdo humanitario, y con Cuba como garante, se trasladó a este país, donde se encuentra recibiendo un tratamiento que "debe continuar".

"Esta desafortunada circunstancia me impide desarrollar mis funciones como primer comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo", ha agregado.

De forma paralela, ha asegurado que el ELN y el pueblo colombiano "pueden seguir contando" con sus "esfuerzos" en la "lucha para una Colombia en paz con justicia social, dentro de esta organización a la que seguiré siendo fiel hasta las últimas consecuencias y disponible como miembro representante del ELN para próximas conversaciones de paz", una labor que ejerce desde 2018.

'Gabino' asumió el liderazgo del ELN después de la muerte de alias 'El Cura Pérez' en 1998. Desde 2020 pesa sobre él una solicitud formal de extradición por delito de secuestro. Además, según ha recordado Caracol Radio, este año la Fiscalía colombiana ha imputado cargos a los altos mandos del ELN, incluido 'Gabino', por el atentado contra la escuela de Policía que dejó 22 cadetes muertos.

Así, el ELN ha hecho público este viernes el relevo de 'Gabino' y Antonio García le sustituirá al frente de la guerrilla. Pablo Beltrán y Pablo Marín serán el segundo y el tercer comandante, respectivamente.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Desde el Gobierno, el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, ha respondido que lo que está esperando la sociedad colombiana en su conjunto es la renuncia de los mecanismos "criminales" de la guerrilla, como son, ha enumerado, el reclutamiento de menores, el secuestro, o la instalación de minas antipersona.

"Esa es la renuncia que está esperando no sólo el pueblo colombiano, sino también el Gobierno Nacional", ha dicho Restrepo, quien considera también un "chiste" que el ELN pretenda "liberar de toda responsabilidad" a la delegación que se encuentra en Cuba de sus operaciones en Colombia.

"Nosotros no podemos permitir esa clase de planteamientos, uno es o no es. Se está en Cuba pretendiendo realizar unos acercamientos para verificar las verdaderas intenciones de paz y por el otro lado se dice que en el actuar criminal que hacen en el territorio colombiano no tienen nada que ver", dice Restrepo.

"Nosotros no lo aceptamos y al pueblo colombiano hay que hablarle clarito y de frente. No nos vamos a dejar engañar", incide Restrepo, quien ha confirmado que el Gobierno continúa comprometido con las labores de extradición de los jefes del ELN que se hallan en La Habana.