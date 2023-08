Petro desmiente a su hijo y asegura que su campaña no recibió financiación ilegal

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este sábado las acusaciones vertidas esta semana por su primogénito Nicolás, imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, quien aseguró que la campaña presidencial de su padre había sido financiada de manera ilegal.

"La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito", ha asegurado Petro en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, poco después de que tanto su hijo como la exesposa de este último y también imputada, Daysuris Vásquez, hayan recibido la libertad condicional.

El mandatario, que encargó en marzo una investigación contra su hijo, ha asegurado una vez más que no entorpecerá el proceso judicial. "No presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetado", ha añadido.

El presidente, asimismo, ha indicado que solo tuvo conocimiento de las presuntas actividades delictivas de su hijo por una reunión con la exmujer de su primogénito "hace apenas unos meses" cuando encargó la investigación.

"Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable.

Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos", ha indicado. "Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas, incluidos Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos", ha añadido.

NICOLAS PETRO DESVINCULA A SU PADRE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL

En una entrevista con la revista 'Semana', Nicolás Petro indica que ni su padre ni su director de campaña, Ricardo Roa, estaban al tanto de dinero ilegal entregado por otros señalados en el caso: el excongresista Samuel Santander Lopesierra o Gabriel Hilsaca, cuyo padre es un empresario investigado por homicidio y nexos con grupos paramilitares.

"Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias", ha explicado Petro.

El primogénito del presidente, sin embargo, se ha negado a hacer comentarios sobre otras partidas como la del empresario Euclides Torres. "Bueno, eso no puede comentarlo, pues estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones que son materia de reserva", ha indicado.

En la entrevista, Petro se declara abandonado por su padre, con el que apenas mantiene relación. "La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí", ha indicado. "Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo", añadió.