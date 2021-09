Colombia denuncia una incursión de un dron venezolano pero "no caerá en provocaciones"

Venezuela acusa a Colombia de "enlodar" el diálogo en México

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha denunciado una incursión no autorizada de un avión no tripulado venezolano Orlan 10 de fabricación rusa en el municipio de Arauquita, en la región del río Arauca, y ha asegurado que "no caerá en provocaciones".

La aeronave, que tiene capacidades de inteligencia militar, penetró hasta 1,2 kilómetros en territorio colombiano este sábado, 25 de septiembre.

Colombia ha rechazado "contundentemente" este nuevo hecho de "violación de la soberanía nacional y las reiteradas provocaciones por parte de la dictadura de Nicolás Maduro".

"Colombia seguirá fiel a su tradición de afecto, hermandad, solidaridad y respeto por Venezuela y por el pueblo venezolano y no caerá en provocaciones, pero seguirá informando a la comunidad internacional sobre estos hechos violatorios del derecho internacional", ha argumentado.

Por otro lado, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha trasladado sus sospechas sobre que las autoridades colombianas están tratando de "enlodar" el diálogo entre Gobierno y oposición que se está dando en México.

"Hace pensar que los superorganismos de inteligencia vecino, pasaron de custodiar la producción y el tráfico de estupefacientes, al consumo", ha publicado Padrino en sus redes sociales.

Finalmente ha ironizado sobre una "próxima entrega" en la que "acudan a expedientes alienígenas de ovnis, complotados con Venezuela, para justificar la 'Guerra de las Galaxias', y así validar la intervención norteamericana".

"Sean serios. Están quedando muy mal", ha zanjado el ministro Padrino.