AMP.- El Consejo de Ministros se retrasa al oponerse Sumar a dejar fuera del decreto anticrisis la prórroga de alquiler

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su salida de una sesión plenaria en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros extraordinario para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán no empezó este viernes a las 09.30 como estaba previsto, ante la negativa de los miembros de Sumar a que diera comienzo si se deja fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales.

Fuentes del socio minoritario de la coalición han explicado a Europa Press que se estaba negociando in extremis para tratar de incluir estas dos iniciativas en el texto. "Esto no puede quedarse fuera de la respuesta anticrisis, esto no puede ser un mero decreto de rebaja de impuestos", han apostillado.

El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 9.30 horas y está previsto que a su conclusión comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, dos horas después seguía sin comenzar a la espera de si se desbloquean las negociaciones, que se apuran 'in extremis' para tratar de conseguir un consenso.

Los ministros de Sumar vienen presionando para introducir elementos de mejora al acceso de la vivienda y de control de precios en este plan anticrisis, así como establecer un mecanismo de control para evitar que la reducción de tributos apareje beneficios extraordinarios injustificados.

Sin embargo, el ala socialista se resistía a incluir medidas relativas a vivienda y centrar el foco en las cuestiones energéticas, con vistas a garantizar su convalidación en el Congreso, prevista para la semana que viene, y disponer para ello del apoyo de grupos como PNV y Juntos, que ya advirtieron al Ejecutivo que no querían un texto 'omnibus'.

Esta mañana el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reprochado al PSOE que se "escuda excesivamente en las derechas" con medidas de rebajas de impuestos y se cierra a impulsar medidas en materia de vivienda en el decreto anticrisis que los socios del Gobierno de coalición negocian para paliar las consecuencias de la guerra en Irán.

REBAJA DEL IVA A CARBURANTES

Moncloa está ultimando su plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, en el que baraja incluir la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del contenido del decreto.

Esta rebaja contrastaría con la bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible que el Gobierno aprobó en 2022 para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.