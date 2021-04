Alemania suma cerca de 18.000 casos y 120 muertos por coronavirus durante el último día

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han confirmado este sábado cerca de 18.000 casos y 120 muertos por coronavirus durante el último día, en el marco de un aumento de los contagios durante las últimas semanas, según los datos facilitados por el Instituto Robert Koch.

El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha manifestado en su página web que durante el último día se han detectado 18.129 casos, lo que sitúa el total en 2.873.190, con 76.895 decesos hasta la fecha.

Asimismo, ha indicado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 131,4 casos por cada 100.000 habitantes, con cerca de 235.900 casos activos. Tras varias semanas de descenso, este indicador ha vuelto a ascender desde finales de febrero.

Por otra parte, ha cifrado en alrededor de 2.560.400 el total de personas recuperadas hasta la fecha de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, incluidas unas 12.200 durante las últimas 24 horas.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, abogará este sábado en un discurso televisado por normativas comprensibles y pragmáticas en la lucha contra el coronavirus e instará a los ciudadanos a unir sus fuerzas contra la tercera ola de la pandemia.

"¡Pongámonos de acuerdo, queridos compatriotas! Saquemos a la vista nuestros potenciales", afirma el mandatario en el mensaje televisado, que fue grabado el viernes y al que ha tenido acceso la agencia alemana de noticias DPA.

"No nos indignemos solo con los demás o con los de arriba. No sigamos apuntando hacia lo que no se puede hacer, sino hacia lo que es posible si todos ponen de su parte", resalta el presidente, quien reconoce que existe una "crisis de confianza" y errores en cuanto a las pruebas de coronavirus, la vacunación y la digitalización.

En este sentido, manifiesta que "después de trece meses, no ayudan los eslóganes que instan a seguir soportando" y agrega que "todos los llamamientos a la paciencia, a la razón y a la disciplina pierden fuerza en estos tiempos difíciles".

El presidente apela además a no caer en la disputa política como fin en sí misma y advierte de que ni el Gobierno, los estados federados, los partidos políticos ni las encuestas deberían desempeñar el papel principal en la crisis.

"Necesitamos claridad y decisión, necesitamos normativas comprensibles y pragmáticas para que los ciudadanos tengan una orientación, para que este país vuelva a recurrir a sus potenciales", zanja Steinmeier.